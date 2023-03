Pension maximale : voici le nombre de Belges qui touchent 3.900€ chaque mois

D’après Het Belang van Limburg, 2.187 Belges touchent la pension maximale, qui atteint 7.813€ brut, soit environ 3.900€ net.

Près de 2.200 Belges pensionnés recevront aujourd’hui la pension maximale de 7.813 euros bruts par mois. C’est ce qu’écrit vendredi Het Belang van Limburg, sur la base des chiffres du Service fédéral des pensions. En net, il reste environ la moitié de ce montant, soit environ 3.900 euros par mois.

La question des suppléments de pension perçus par les ex-présidents Herman De Croo et Siegrfried Bracke place une fois de plus la pension maximale sous les projecteurs. Ce montant est aujourd’hui plafonné en Belgique à 93.760,79 euros par an ou 7.813,40 euros par mois. Il s’agit alors du montant brut, précise le Service des pensions.

Dans notre pays, 2.187 personnes bénéficieraient de cette pension. Il s’agit de pensionnés ayant effectué une carrière pure en tant que fonctionnaire. Les personnes qui ont également travaillé comme salariés ou indépendants ne sont donc pas incluses. Selon l’expert en matière de pensions Ria Janvier, professeur à l’Université d’Anvers, ce sont surtout les hauts fonctionnaires, les magistrats et les professeurs qui pourraient potentiellement entrer dans cette catégorie.