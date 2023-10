Préavis de grève pour novembre et décembre sur les rails: à quoi s’attendre?

Le préavis de grève court du mardi 7 novembre à 22h00 au jeudi 9 novembre 2023 à 22h, et du mardi 5 décembre 2023 à 22h00 au jeudi 7 décembre 2023 à 22h.

Le front commun syndical des cheminots annonce jeudi déposer un préavis de grève de 96 heures pour les mois de novembre et décembre. La CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots dénoncent des « décisions unilatérales » des entreprises du rail « au détriment du respect des principes élémentaires de la concertation sociale », dans le cadre de réorganisations internes.

Le front commun syndical considère que « certaines limites ont été franchies » lors de ses discussions avec la direction des chemins de fer. Il exige la suspension de la hausse de productivité « au détriment des cheminots », l’arrêt des réorganisations « déconnectées de la réalité du terrain et sans valeur ajoutée sur le plan opérationnel », l’interruption de la politique de contractualisation des emplois et la réalisation des recrutements statutaires.

« Au cours de la dernière réunion de conciliation qui s’est tenue le 24 novembre, le front commun a dû constater qu’aucune initiative positive ni solution créative n’a pu permettre d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des cheminots ainsi qu’en faveur de l’amélioration de la qualité du service public attendue par les usagers du rail », ajoutent les syndicats.

Préavis de grève: que reprochent les syndicats à la SNCB?

Ces dernières semaines, les représentants des travailleurs avaient notamment dénoncé la volonté de la direction de la SNCB de réduire le temps octroyé à un accompagnateur de train avant sa prise de service. Le préavis de grève a été déposé ce mercredi et une nouvelle réunion de conciliation est programmée ce vendredi.

Les syndicats craignent que la direction s’en tienne à sa position, ce qui entraînerait la confirmation de la grève. HR Rail, l’employeur juridique des membres du personnel du rail, confirme le dépôt du préavis de grève pour deux périodes de 48 heures. « Nous le regrettons évidemment. Une ultime concertation aura lieu vendredi matin », indique un porte-parole. HR Rail s’abstient de tout autre commentaire et « veut donner toutes ses chances à la concertation ».

La réaction du ministre fédéral de la Mobilité

Interrogé jeudi à la Chambre par Maria Vindevoghel (PTB) et Marianne Verhaert (Open Vld), le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, a rappelé que la concertation sociale relevait de la responsabilité de la direction de l’entreprise et non du ministre ou du gouvernement. Un accord social a pu être trouvé il y a quelques mois, a-t-il fait remarquer en insistant sur l’ambition qu’avait le nouveau gouvernement en matière ferroviaire et le nouveau contrat de gestion de la société qui a été signé. « Les travailleurs de la SNCB m’ont toujours trouvé à leur côté pour défendre les budgets du rail, pour engager davantage de conducteurs et d’accompagnateurs ou pour protéger le personnel roulant il y a quelques mois quand certains au sein de la majorité voulaient remettre en question leur pension », a-t-il ajouté.

