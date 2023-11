Mouvement de grogne chez AB InBev: le travail a repris

Le mouvement de grève chez AB InBev, entamé la semaine dernière, est momentanément terminé. La production a redémarré dans toutes les brasseries et les dépôts sont également à nouveau opérationnels.

Jeudi et vendredi derniers, des grèves ont touché différents sites et dépôts d’AB Inbev. La production a repris vendredi sur le site de Liège mais le mouvement s’était prolongé à Louvain et Hoegaarden. La brasserie Bosteels à Buggenhout et l’ensemble des dépôts étaient également à l’arrêt.

La rupture des négociations sur les conditions de travail et salariales avait entraîné le mouvement de grève. « Le fossé entre la direction et les travailleurs est trop profond« , avaient expliqué les syndicats. Ceux-ci demandent notamment la concrétisation de la prime pouvoir d’achat et critiquent les « faibles investissements » pour le personnel et les infrastructures.

Une nouvelle réunion est prévue entre la direction et les syndicats. « Nous devons parvenir à un accord lors de cette réunion », indique le secrétaire du syndicat socialiste ABVV Pieter Van Der Elst. « Si aucun accord n’est trouvé, de nouvelles actions suivront. »