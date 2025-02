Environ 50.000 personnes sont attendues dans les rues de Bruxelles à partir de 10h30 pour une nouvelle manifestation nationale. Le point sur les perturbations.

Les syndicats avaient annoncé des actions d’envergure le treizième jour de chaque mois. Leur promesse est à nouveau tenue ce jeudi 13 février. Les rues de Bruxelles vont se teinter de vert, rouge et bleu à l’occasion d’une manifestation nationale organisée en front commun, qui provoque déjà d’importantes perturbations.

Initialement prévu pour défendre les services publics, l’objet du rassemblement s’est étendu à la lutte contre les mesures du nouveau gouvernement, annoncées entretemps. Les syndicats socialiste et chrétien ont prévenu: cette manifestation «d’ampleur» marquera le début d’une longue résistance qui durera le temps de la législature.

Concrètement, la FGTB, la CSC et la CGSLB ont donné rendez-vous à leurs membres à 10h30, à la gare du Nord. Les syndicats espèrent attirer au moins 50.000 personnes. Le cortège traversera la capitale, occassionnant de fortes perturbations dans les transports en commun. Mais d’autres secteurs sont également touchés.

Transports en commun: les perturbations lors de la manifestation nationale

Stib

La Stib fait face à de fortes perturbations sur son réseau, les syndicats de l’entreprise ayant invité leurs affiliés à se joindre à l’action.

Les lignes de métro 1 et 5 de la STIB devraient circuler toute la journée. La station de métro Parc restera quant à elle complètement fermée jusqu’à 14h00. Certaines entrées de la station de métro Arts-Loi sont fermées, indique la société de transport bruxelloise sur X jeudi matin.

Pour les trams, les lignes 4, 7, 8, 9, 10, 51 et 92 circulent, pour les bus, les lignes 12, 36, 46, 50, 53, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongée Étangs noirs) et 95.

Tec

En Wallonie, le réseau Tec est également fortement perturbé, a indiqué sur son site l’opérateur de transport. Les cinq zones du réseau sont concernées.

Pour la zone Liège-Verviers, 30 lignes sont supprimées, 101 lignes sont perturbées et 73 circulent normalement, a rapporté jeudi matin la porte-parole du Tec Liège-Verviers, Isabelle Tasset.

« Les parcours supprimés sont disponibles dans la recherche d’horaire (ligne et arrêt) du site et de l’application Tec et seront mis à jour tout au long de la journée« , est-il précisé sur le site de la société de transport.

Le Tec recommande aux voyageurs et voyageuses d’envisager une alternative pour leurs déplacements. L’ensemble des services circulera normalement dès vendredi.

De Lijn

Seuls 51% des bus et trams De Lijn circulent, a confirmé la société flamande de transports en commun après une annonce antérieure sur l’ampleur des perturbations.

En province d’Anvers, 44% des véhicules De Lijn roulent, contre 47% en Flandre orientale et 55% dans le Brabant flamand. 61% des bus et des trams sont en service dans le Limbourg et 52% en Flandre occidentale.

La moitié des trams côtiers roulent également.

L’application et le site web de De Lijn indiquent uniquement les trajets qui sont assurés, précise la société. La situation est régulièrement mise à jour. Certaines lignes pourraient connaitre des perturbations supplémentaires en cas d’imprévu, ajoute encore De Lijn.

SNCB

Les trains roulent par contre normalement, notamment pour permettre aux manifestants de gagner la capitale. Aucun préavis de grève n’a en effet été déposé au sein de la SNCB. Cependant, des perturbations sont possibles en raison de l’affluence attendue dans les trains vers et depuis Bruxelles, prévient l’entreprise.

Manifestation nationale: les aéroports à l’arrêt

Le transport aérien est également fortement perturbé, jeudi. Tous les vols prévus au départ de l’aéroport de Charleroi sont annulés et seuls les vols à l’arrivée en provenance de l’espace Schengen sont assurés, selon Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

A Brussels Airport, où une bonne partie du personnel de manutention et de sécurité fera grève, tous les vols passagers au départ sont annulés. Le mouvement aura aussi un impact sur les vols à l’arrivée.

Les contrôleurs aériens de skeyes se croisent aussi les bras, indiquent le syndicat ACV Transcom et la société qui gère l’espace aérien belge. Celui-ci restera fermé jusqu’à 7.500 mètres d’altitude et aucun avion ne pourra décoller ou atterrir à travers tout le pays, tant à l’aéroport national de Zaventem qu’aux aéroports régionaux de Charleroi, Liège, Anvers ou Ostende.

Manifestation nationale: les services publics perturbés

Bpost

Un préavis de grève a également été déposé chez bpost. L’entreprise s’attend donc à des perturbations dans la distribution des lettres et colis, particulièrement en Wallonie et à Bruxelles.

Bruxelles-Propreté

Les services de Bruxelles-Propreté sont eux aussi perturbés par la manifestation nationale, et ce, depuis mercredi soir. L’agence demande dès lors aux habitants de la Région de ne pas sortir leurs poubelles pour les collectes du mercredi soir ou du jeudi, et de les garder jusqu’au prochain ramassage afin de garder la ville propre.

Prisons

Le personnel pénitentiaire affilié au syndicat libre de la fonction publique (SLFP-Prisons) devrait en outre répondre massivement à l’appel à manifester. Les prisons devraient dès lors fonctionner selon un régime ralenti.