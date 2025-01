Gros risque de perturbations sur le réseau Stib le 13 janvier

De fortes perturbations sont à prévoir le 13 janvier prochain, sur le réseau Stib, en raison d’une journée d’action syndicale sur la question des pensions.

La Stib s’attend à de fortes perturbations sur son réseau le lundi 13 janvier, en raison de la journée d’action en front commun syndical organisée sur la question des pensions, met-elle en garde, mardi, par voie de communiqué. La société de transports en commun invite les utilisateurs à prévoir des solutions alternatives pour leurs déplacements dans Bruxelles.

« Les syndicats de la Stib invitent leurs affiliés à participer à l’action syndicale nationale organisée ce lundi 13 janvier. De fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau de métro, de tram et de bus de la Stib en raison de la participation de membres de son personnel à cette action« , souligne l’entreprise.

La société bruxelloise de transport public mettra tout en œuvre afin d’assurer au moins une partie du service et informera ses voyageurs en temps réel de la situation sur son réseau. Ces derniers sont invités à s’informer via le site internet de la Stib, son application mobile, les écrans aux arrêts et les réseaux sociaux. Le Customer Care de la Stib sera également disponible dès 6h du matin ce lundi 13 janvier pour répondre aux questions posées sur les médias sociaux ainsi que par téléphone au 070/ 23 20 00.

Floya, l’application de multimobilité de la Stib, proposera des itinéraires adaptés en fonction des lignes qui circuleront. Elle permettra également de trouver un trajet alternatif au moyen de vélos, trottinettes, taxis et voitures partagées