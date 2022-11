Grève de trois jours à l’aéroport de Londres, grève jusqu’en 2023 pour les postiers

Une grève de trois jours des travailleurs au sol à l’aéroport londonien d’Heathrow a démarré vendredi et un mouvement social chez les postiers britanniques a parallèlement été étendu jusqu’à l’an prochain, touchant potentiellement la période des fêtes.

Les grèves, la plupart axées sur les salaires mais aussi sur les conditions de travail, se succèdent au Royaume-Uni dans quasiment tous les secteurs, dans un contexte de forte inflation à plus de 11%. « L’aéroport d’Heathrow se prépare à des perturbations majeures » à partir de vendredi après que les bagagistes employés par la société prestataire Menzies ont décidé de faire grève, indique un communiqué du syndicat Unite daté de jeudi.

Le mouvement va mener à des perturbations et retards qui « toucheront particulièrement les vols quittant les terminaux 2, 3 et 4 d’Heathrow » et les compagnies « Air Canada, American Airlines, Luthansa, Swiss Air, Air Portugal, Austrian Airlines, Qantas, Egypt Air, Aer Lingus et Finnair », détaille Unite. Un porte-parole d’Heathrow joint vendredi minimisait toutefois l’impact du débrayage: « les compagnies aériennes concernées ont déjà pris des mesures pour faire face (à la grève), tandis que des annulations de vols ne sont pas anticipées ».

Parallèlement, les postiers ont étendu plusieurs mouvements de grève prévus jusqu’en 2023 et qui pourraient affecter la distribution du courrier et des colis pendant la période clé des fêtes de fin d’année. Les travailleurs de la société publique de logistique Post Office ont ainsi décidé de prolonger un mouvement de grève jusqu’à l’an prochain, d’après un communiqué du syndicat sectoriel CWU. « Les bureaux de la poste britannique (Post Office) vont voir les grèves de cette année se prolonger jusqu’en 2023 à mesure que les travailleurs combattent des baisses de salaires réels (ajustés de l’inflation) spectaculaires », affirme le communiqué de CWU publié jeudi.

Une porte-parole de Post Office jointe vendredi a indiqué que la société « prend note des résultats (du scrutin) rapportés par le CWU. Nos préférences restent en faveur d’un accord (salarial) avec le CWU« . Les salariés de Royal Mail, entreprise qui assure la distribution du courrier, en perte de vitesse et qui a récemment annoncé des milliers de licenciements, ont eux-aussi prévu d’étendre un mouvement de grève qui dure depuis des mois. Les achats de Noël pourraient aussi être perturbés par une grève annoncée d’agents de sécurité des célèbres grands magasins de luxe londoniens Harrods.