Les syndicats dénoncent des atteintes à un milieu déjà rendu peu attractif par le manque d’investissements dont il souffre.

Les conditions de pension font craindre dans les prisons. Le personnel pénitentiaire participera lundi à la manifestation du front commun syndical organisée dans la capitale contre la réforme des pensions du prochain gouvernement fédéral. Un arrêt de travail sera observé dans tous les établissements pénitentiaires du dimanche 12 janvier à 22h00 jusqu’au mardi 14 janvier à 6h00.

L’ACV (CSC), le VSOA (SLFP) et l’ACOD (CGSP) ont diffusé un appel à leurs adhérents et s’attendent à une forte mobilisation. Selon le syndicat socialiste, le personnel pénitentiaire risque d’être victime de « mesures de pension antisociales et populistes ». Le syndicat craint également que le recrutement de personnel pour la fonction publique fédérale ne devienne encore plus difficile. « La pension, qui constitue un salaire différé et pour laquelle les fonctionnaires versent des cotisations sociales plus élevées durant leur carrière, doit rester un atout pour attirer des jeunes et de nouveaux collaborateurs, y compris dans les prisons« , a expliqué Robby De Kaey, secrétaire fédéral du syndicat flamand ACOD. « La détermination du personnel est d’autant plus forte qu’aux conditions de travail difficiles et aux salaires insuffisants s’ajoute maintenant la perspective d’une pension moindre au terme d’une carrière éprouvante », a déploré le syndicaliste.