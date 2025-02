Risques d’inondation dans la province de Luxembourg: le 1722 activé

Le numéro spécial 1722 a été activé en raison de risques d’inondation dans la province de Luxembourg.

Le numéro 1722 et le guichet électronique 1722.be dédiés aux interventions non urgentes des pompiers ont été activés, mardi, en prévision d’un risque de tempête ou d’inondation, a indiqué le SPF Intérieur dans un communiqué. L’Institut royal météorologique a émis une alerte jaune à la pluie valable dès la fin de l’après-midi et jusqu’en début de matinée, mercredi, pour la province de Luxembourg. Des cumuls pouvant atteindre entre 20 à 30 litres/m² sont attendus en 12 heures au sud-est du pays.

En prévision de ces précipitations, le SPF Intérieur a activé le numéro spécial 1722, afin d’éviter que les lignes d’urgence ne soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro.

Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre. Le SPF recommande toutefois prioritairement le recours au guichet électronique 1722.be pour les interventions non urgentes. Une demande d’assistance adressée par cette voie est directement transmise aux pompiers, tandis que l’appel au 1722 passera d’abord par les opérateurs des centrales d’urgence.