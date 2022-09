Protestation devant l’ambassade iranienne à Bruxelles contre le port obligatoire du voile

Des Iraniens et Iraniennes ont protesté, vendredi devant l’ambassade d’Iran à Bruxelles, contre le port obligatoire du voile dans la République islamique, où une jeune femme est décédée après son arrestation par la police pour avoir enfreint le code vestimentaire islamique.

La mort le 13 septembre de la jeune Mahsa Amini, âgée 22 ans, quelques jours après son arrestation par la police des moeurs pour « port de vêtements non appropriés », a suscité une vague d’indignation en Iran et entrainé d’importantes manifestations à travers le pays.

A Bruxelles, les manifestants ont tenu à exprimer leur solidarité avec le mouvement et brandi des panneaux clamant: « Non au port obligatoire du voile », « Longue vie à la solidarité féminine internationale », « Mon corps, mon choix » ou encore « Pas en notre nom ». « Le peuple iranien est privé d’Internet depuis déjà 24 heures. C’est illégal. Les protestataires ont plus que jamais besoin de notre soutien pour faire entendre leur voix », a indiqué l’une des manifestantes.

Au moins 17 personnes ont été tuées en Iran dans les protestations déclenchées par le décès de Mahsa Amini, selon un bilan des autorités qui démentent toute implication dans ces violences.