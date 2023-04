Pourquoi l’eau coûte si cher au restaurant

En Belgique, il faut acheter une bouteille pour boire de l’eau au restaurant. En France, la carafe d’eau est gratuite dans la grande majorité des établissements. L’eau pèse lourd sur l’addition des Belges. Une histoire de TVA, et de tradition.

L’agenda politique du mois de mars a été rythmé par l’eau. Le gouvernement wallon, d’abord, a abandonné le projet d’eau gratuite dans les restaurants. Quelques semaines avant l’arrivée d’un plan interfédéral – qui associe les régions et le fédéral, donc – pour « lutter contre la consommation nocive d’alcool ». Dans celui-ci, comble de l’ironie, l’idée d’eau gratuite dans l’Horeca refait surface. Le gouvernement wallon a donc mis un pied hors de l’eau, mais devra peut-être y replonger quelques orteils.

Dans le cadre de ce plan interfédéral, le politique veut encourager les établissements horeca à offrir de l’eau gratuite pour diminuer la consommation d’alcool. « L’eau gratuite en 2025 dans l’Horeca, ce n’est pas sérieux », s’insurge Luc Marchal, président de la fédération Horeca Wallonie. « On nous demande beaucoup de choses mais on ne nous offre rien en contrepartie. Le secteur manque déjà de rentabilité. Si en plus les clients consomment moins de boissons alcoolisées, on ne va pas s’en sortir ».

Le collectif Free Tap Water, lui, invite les restaurants à servir de l’eau gratuite depuis plusieurs années. Pour Bruno Mola, membre de l’association citoyenne, le prix excessif de l’eau en bouteille est problématique, et incite indirectement à la consommation d’alcool. « Le message envoyé aux consommateurs, est ‘buvez de l’alcool, car l’eau est trop chère’. Nous dénonçons cette situation et essayons malgré tout de sensibiliser les gens au fait de boire de l’eau ».

La TVA impacte fortement le prix de l’eau au restaurant

Alors, on peut se demander pourquoi boire de l’eau au restaurant représente un tel coût pour le portefeuille. « L’eau ne rapporte pas énormément aux établissements mais représente une marge bénéficiaire non-négligeable pour eux », explique Luc Marchal. « Il faut savoir qu’on achète les bouteilles à un taux TVA de 6%, mais qu’on est obligé de les revendre en appliquant un taux de 21%. Voilà pourquoi une bouteille de 1L achetée pour un peu plus d’1€ par un restaurant peut être vendue pour 6€ aux clients », reprend Luc Marchal. On demande d’ailleurs au fédéral depuis plus d’un an de faire passer à 6% le taux de TVA sur les boissons non alcoolisées. Cela permettrait aux établissements d’augmenter leur marge bénéficiaire, et serait positif pour la santé publique, qui est d’ailleurs au cœur du plan alcool interfédéral ». Une proposition qui n’est pourtant pas reprise dans les 75 mesures du plan.

L’eau gratuite en France, une affaire de tradition

En France, la plupart des restaurants servent une carafe d’eau gratuitement à table. On peut logiquement se demander pourquoi ce n’est pas le cas chez nous. Selon le président de la fédération Horeca Wallonie, la comparaison ne tient pas la route. « En France, l’eau est gratuite, tout comme le pain. Par contre, le beurre est payant. En Belgique, le pain et le beurre ne coûtent rien aux clients, au contraire de l’eau. Tout est une question de tradition ».

L’autre explication, qui a été évoquée plus haut, est liée au taux de TVA appliqué sur l’eau. En 2019, Albert Michiels, propriétaire de plusieurs établissements Horeca, expliquait dans l’émission C’est pas tous les jours dimanche que la Belgique est « le seul pays en Europe qui a 21% de TVA sur l’eau. Chez nos voisins c’est 6% ».

L’eau gratuite au restaurant est donc une affaire de TVA, mais aussi de tradition. « On veut un changement culturel du point de vue de l’eau chez les clients et les restaurants », indique Bruno Mola, le membre de Free Tap Water. « On essaie d’aider les établissements dans cette démarche. C’est pourquoi nous avons lancé une application qui répertorie 900 restaurants (voir carte ci-dessous) qui proposent de l’eau gratuite. Ils nous disent que certains consommateurs continuent à demander de l’eau en bouteille car ils préfèrent. Cela montre qu’offrir l’eau du robinet n’occulte pas totalement la vente d’eau en bouteille ».