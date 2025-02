Yvan Verougstraete officialise sa candidature à la présidence des Engagés

Le Bruxellois Yvan Verougstraete a confirmé lundi sa candidature à la présidence des Engagés. Les résultats définitifs seront connus le 13 avril prochain.

L’eurodéputé Yvan Verougstraete a déclaré ce lundi, au cours d’une assemblée politique des Engagés, sa candidature à la présidence de la formation centriste, qu’il assure actuellement à titre intérimaire.

Il y a quinze jours, le Bruxellois de 49 ans, vice-président des Engagés en charge de la réflexion politique, avait reçu la présidence faisant fonction (f.f.) des mains du président sortant, Maxime Prévot, pour permettre à ce dernier de devenir vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

M. Verougstraete était chargé d’organiser la transition en vue d’élire un nouveau président. L’assemblée politique de ce lundi a défini le calendrier. Les candidats auront jusqu’au 12 mars pour se manifester. Les adhérents en ordre de cotisation pourront voter par correspondance ou en présentiel lors d’une tournée de présentation des candidats, a-t-on appris auprès du porte-parole du président f.f. Les votes seront dépouillés et les résultats présentés le 13 avril, lors d’une convention des Engagés.

Entrepreneur, fondateur d’une chaîne de (para-)pharmacie, Yvan Verougstraete a participé au pilotage de la refondation du cdH (ex-PSC), après sa lourde défaite électorale en 2019. Devenu Les Engagés sous l’égide de Maxime Prévot, le parti a connu une percée aux élections de 2024. Troisième dans l’espace francophone après les élections de juin, deuxième en Wallonie après les provinciales d’octobre, il participe aux gouvernements wallon, francophone et fédéral.

« Nous avons choisi de prendre nos responsabilités aux différents niveaux de pouvoir, malgré les difficultés auxquelles notre pays fait face, parce que nous voulons nous engager pour redresser le pays et défendre le bien-être de tous les Belges, aujourd’hui et à l’avenir. Je compte en faire tout autant en tant que président », a affirmé le candidat. M. Verougstraete assure qu’il présentera son équipe « dans les plus brefs délais ». Il s’inscrit, sans surprise, dans le sillage de Maxime Prévot. « C’est fort de son héritage et de l’immense travail qu’il a abattu que je souhaite aujourd’hui reprendre le flambeau et continuer son œuvre. »

S’il devait être élu, Yvan Verougstraete rééquilibrerait vers Bruxelles un parti dont le succès électoral est resté essentiellement wallon en 2024, comme en témoigne sa représentation au gouvernement fédéral (le Namurois Maxime Prévot, la Liégeoise Vanessa Matz, le Hainuyer Jean-Luc Crucke). Les Engagés se réaffirmeraient en outre dans la Région-capitale où l’autre parti centriste, DéFI (libéral-social), est en crise depuis un an.