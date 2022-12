Une prime de 100 millions d’euros pour les prestataires de soins conventionnés en 2023

Le ministre de la Santé publique investira 100 millions d’euros dans les soins sans suppléments en 2023, annonce-t-il mardi par voie de communiqué. « Les prestataires de soins de santé qui s’en tiennent entièrement aux tarifs conventionnés, et ne répercutent donc pas la hausse des coûts sur les patients, méritent d’être soutenus », selon Frank Vandenbroucke.

Cette prime s’appliquera aux médecins, dentistes, sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, logopèdes, orthopédistes, bandagistes, opticiens, audiciens, pharmaciens et pharmaciens biologistes qui sont totalement conventionnés et elle sera ciblée sur leur pratique ambulatoire, précise le ministre.

Sur les 100 millions d’euros, 8,3 millions iront aux pharmacies, qui recevront toutes le même montant (1.790 euros par officine). Reste 91,7 millions. La moitié de ce montant sera répartie de manière égale entre les prestataires de soins de santé complètement conventionnés et atteignant le seuil d’activité requis, toutes professions confondues (excepté les pharmaciens).

L’autre moitié des 91,7 millions sera répartie par secteur d’abord, en fonction du nombre de prestataires (conventionnés ou non) atteignant le seuil d’activité requis dans chaque secteur. Ce montant sera ensuite distribué au sein du secteur entre les prestataires totalement conventionnés atteignant le seuil d’activité. « Ainsi, les prestataires de soins de santé qui restent ou s’engagent dans la convention – dans un secteur où le taux de ‘déconventionnement’ est plus élevé – recevront une aide un peu plus élevée », fait valoir le ministre.

A titre d’exemple, le secteur des médecins (en haut du classement) empochera environ 33 millions d’euros tandis que les pharmaciens-biologistes (en bas du classement) bénéficieront d’un soutien de 307.000 euros. Entre les deux, les kinésithérapeutes gagneront une prime de 16 millions à répartir entre les différents prestataires.