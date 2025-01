Un temps rétif, le président du deuxième parti du pays honorera bien l’invitation à l’investiture présidentielle du Républicain en sa qualité de « patriote ».

Le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, se rendra finalement bien à l’investiture du président américain élu Donald Trump prévue le 20 janvier à Washington, a annoncé lundi la formation nationaliste flamande dans un communiqué. « C’est un honneur de participer, avec des dirigeants mondiaux qui partagent nos valeurs, à un événement qui, une fois de plus, met en avant le message «eerst onze mensen» (notre peuple d’abord). M. Van Grieken a reçu une invitation à l’investiture de M. Trump, contrairement à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou entre autres, au Premier ministre démissionnaire, Alexander De Croo.

Le président du Vlaams Belang a été invité parce que son parti fait partie du groupe nationaliste et d’extrême droite des Patriotes pour l’Europe au Parlement européen, dont de nombreux membres ont des liens avec Donald Trump ou son mouvement MAGA. Dans un premier temps, le président des extrémistes de droite flamands avait laissé entendre qu’il n’avait toutefois pas l’intention d’accepter l’invitation en raison de la réception de Nouvel an de sa propre formation, la veille de l’investiture. Mais il s’est ravisé, faisant savoir lundi qu’il y assisterait, tout en se rendant d’abord au rassemblement de Nouvel an de son parti. Tom Van Grieken n’a pas caché qu’il comptait exploiter son déplacement aux Etats-Unis pour renforcer le message des nationalistes flamands à l’international.