Décès du petit Raul à Gand: 300 personnes lui ont rendu hommage

Le corps du garçon de 9 ans avait été retrouvé sans vie jeudi, dans un quartier portuaire de Gand.

Trois cents personnes ont rendu un hommage silencieux à Gand en souvenir du petit Raul. Elles ont été appelées à planter des fleurs en papier sur une petite plage qui longe les quais de la ville. Le conseil communal de Gand, à l’origine du rassemblement, était également présent.

La ville de Gand est bouleversée par la mort de Raul, a déclaré le conseil communal. « Nous sommes tous très touchés. Tout le monde est choqué par ce qui est arrivé. Nous pensons à tous ceux qui connaissaient et aimaient Raul », avait déjà affirmé le bourgmestre de Gand Mathias De Clerq. Lors de la cérémonie, le bourgmestre a annoncé qu’une stèle serait érigée dans le quartier du Houtdok en l’honneur du petit garçon. « Nous allons examiner cette question avec la famille. Nous voulons faire passer le message que Raul ne doit jamais être oublié. Il est inacceptable que des enfants soient maltraités et tués. L’enquête judiciaire est menée de façon approfondie et j’ai toute confiance dans le travail des enquêteurs. Il faudra tirer des conclusions de cette affaire, afin que de tels faits ne se reproduisent plus jamais. »

La famille du jeune garçon était présente lors du rassemblement. Des fleurs, des bougies, des peluches et des cartes ont également été déposées en sa mémoire.