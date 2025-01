Vers une économie « durable et décarbonée »: le gouvernement bruxellois libère 1,2 million d’euros pour 14 projets

Acier récupéré transformé en meubles, restes de pain en chapelure, pulls « made in » Bruxelles… Le gouvernement bruxellois a choisi les initiatives de production durable à récompenser de subventions pour l’année 2024.

Le gouvernement bruxellois en affaires courantes se prépare à financer 14 nouveaux projets d’économie circulaire, pour un montant d’1,2 millions d’euros, ont annoncé lundi le ministre du Climat Alain Maron et la secrétaire d’Ertat en charge de la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo).

Depuis 2016, BeCircular, un programme organisé conjointement par Bruxelles Environnement, Bruxelles Economie Emploi et hub.brussels et devenu un pilier de la stratégie de transition économique du gouvernement bruxellois vise à soutenir le développement d’activités économiques, innovantes, locales et circulaires. Ces activités maximisent l’utilisation de ressources afin de réduire leur production de déchets et leur impact environnemental mais aussi à créer de l’emploi local.

Parmi les 14 lauréats de l’édition 2024, il y a Halfwerk, un projet qui démontre le potentiel important du réemploi de l’acier récupéré que Bruxelles exporte actuellement comme ferraille, en créant du mobilier durable et de qualité à partir de plaques d’acier recyclées. No Waste Republic vise quant à lui à valoriser les surplus alimentaires en transformant le pain invendu des boulangeries industrielles de Bruxelles en chapelure et panko. Lucid Collective introduit une gamme innovante de vêtements durables, comprenant la première chemise en lin français, filé en Belgique et confectionnée à Bruxelles, ainsi que des pulls en laine recyclée fabriqués près de Bruxelles. Ce projet allie production locale, réinsertion sociale et réparabilité pour une mode éthique et compétitive.

Depuis la première édition de BeCircular, près de 300 projets ont été soutenus et financés. « Grâce à ces activités circulaires toujours plus nombreuses, l’économie bruxelloise se transforme et devient d’année en année, toujours plus durable et décarbonée », ont commenté Alain Maron et Barbara Trachte, par voie de communiqué.