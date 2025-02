Le gouvernement bruxellois «sera une réussite collective ou ne sera pas»

Alors que David Leisterh est attendu au tournant, ce vendredi, la FGTB, la CSC et la CGSLB, BRUXEO, l’UCM et UNIZO Brussel appellent les responsables bruxellois à prendre leurs responsabilités dans la formation d’un gouvernement en se comportant «comme des femmes et des hommes d’Etat».

Les partenaires sociaux de la Région-capitale ont appelé, vendredi, les responsables politiques bruxellois « de tous bords démocratiques, à se réveiller et prendre leurs responsabilités » face au blocage persistant de la situation politique et à l’absence de gouvernement de plein exercice. A leurs yeux, l’absence de gouvernement régional constitue une source d’inquiétude légitime pour les citoyens, les travailleurs et les entreprises bruxelloises. Chaque jour sans gouvernement aggrave une situation déjà préoccupante.

Le prochain gouvernement devra faire face à des enjeux majeurs: une crise démocratique et institutionnelle à l’heure où la lutte contre les populismes est déjà un combat quotidien; une crise socio-économique et financière qui fragilise la Région; et un défi de sécurité à coordonner avec la prévention pour répondre à l’évolution des besoins sociétaux sur le territoire de la Région.

« Nous les appelons à ne plus se comporter comme des politiciens, mais bien comme des femmes et des hommes d’Etat, à la hauteur des enjeux et des Bruxellois·es », ont déclaré Beci, les régionales bruxelloises de la FGTB, la CSC et la CGSLB, BRUXEO, l’UCM et UNIZO Brussel, dans un communiqué commun.

Pour les partenaires sociaux, la Région bruxelloise « mérite mieux qu’un statu quo voué à l’échec. Bruxelles doit devenir un pôle d’attractivité, de développement économique, de plein emploi et de justice sociale où la qualité de vie prime. Le prochain gouvernement sera une réussite collective ou ne sera pas. Pour y parvenir, il faut des valeurs partagées, de l’ambition, des alliances solides et la volonté de dépasser les clivages », ont soutenu, ensemble, ces organisations patronales et syndicales représentative, se disant prêts, pour leur part, à travailler à « l’avenir rayonnant » que Bruxelles mérite.