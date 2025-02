Formation bruxelloise: après les consultations, place aux «tables de dialogue» discrètes

Jeudi, vendredi, et la semaine prochaine, les formateurs bruxellois procèderont à des «tables de dialogue» avec les différents partis.

Les informateurs bruxellois Christophe De Beukelaer et Elke Van den Brandt ont annoncé, mercredi, qu’ils passaient à une nouvelle phase de leur travail pour tenter de sortir la Région bruxelloise de l’impasse politique. Des « tables de dialogue » seront ainsi organisées jeudi, vendredi et la semaine prochaine.

Selon les informateurs qui ont achevé, mercredi, leur tour de consultations des différentes formations politiques, hormis le Vlaams Belang, ces rencontres ont pour objectif de « faire redescendre la pression sur des thématiques ou des postures considérées comme clivantes ou problématiques par certains partenaires ». De leur propre aveu, les entretiens du début de la semaine avec les représentants des formations démocratiques du Parlement bruxellois ont constitué une « occasion de discuter des enjeux urgents et essentiels pour la Région bruxelloise, et de tracer des premières perspectives de solution pour la formation d’un gouvernement de plein exercice ».

Chacune a ainsi pu donner son analyse et son ressenti de la situation politique, et des enjeux économiques, sociaux et sécuritaires de la Région. « Ces discussions ont permis à Elke Van den Brandt et à Christophe De Beukelaer d’identifier des dialogues à recréer et des ponts à reconstruire« , ont-ils ajouté dans un communiqué.

Récrer un climat de confiance

Les tables de dialogue « ont pour vocation de réfléchir à comment ces actrices et acteurs politiques pourront, malgré leurs divergences, œuvrer dans l’intérêt de la Région bruxelloise (…) Elles sont une étape indispensable pour recréer un climat de confiance entre les partis politiques bruxellois ».

Christophe De Beukelaer et Elke Van den Brandt ont précisé qu’ils ne donneraient pas de détails sur la composition et le contenu de ces réunions afin de donner toutes les chances à ces rencontres. Des contacts formels et informels, notamment avec les partis invités en ce début de semaine seront également menés pour approfondir les premiers échanges et de pouvoir croiser certaines informations.