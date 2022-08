Forest, première commune de Bruxelles à avoir équipé toutes ses écoles d’outils numériques

Aboutissement d’un projet initié il y a plusieurs années, l’ensemble des écoles communales de Forest seront équipées d’outils numériques pour aborder la rentrée dans quelques jours, se sont réjouies jeudi les équipes communales et pédagogiques lors d’une conférence de presse à l’école Kaléidoscope de Forest. Une première en Région bruxelloise.

Introduire le numérique – et les écrans – dès le plus jeune âge? L’idée ne fait pas toujours l’unanimité. « Mais il faut l’admettre: les nouvelles technologies ont pris une place prépondérante et l’école ne peut faire fi d’une évolution sociétale de cette ampleur« , relève l’échevine forestoise de l’Enseignement, Maud de Ridder.

L’objectif est triple: donner accès au numérique pour combattre la fracture sociale qui en découle, familiariser à l’outil informatique et développer une citoyenneté en ligne en utilisant à bon escient les outils numériques, loin du cyberharcèlement et autres dérives des réseaux sociaux.

Le projet, lancé en 2018 et financé jusqu’à 150.000 euros annuels depuis 2019, dote désormais enseignants et élèves des 12 établissements scolaires communaux d’un internet à haut débit, de 82 tableaux blancs interactifs (TBI), 474 ordinateurs, 173 tablettes répartis entre classes et professeurs en fonction des besoins des leçons.

Outre les instruments déployés en classe, sur demande des enseignants auprès du service informatique de la commune qui dispose d’un catalogue d’outils prêts à l’emploi, la numérisation facilite la gestion administrative. Une plateforme met en lien le corps enseignant, la direction mais aussi les secrétariats et les parents, pour une communication qui ne doit plus obligatoirement transiter par les enfants et professeurs. Soit un gain de temps pour l’apprentissage en classe.

« Initier le numérique dans le cadre scolaire permet d’éviter qu’à la fracture sociale vienne s’ajouter la fracture numérique, qui participe à creuser un peu plus les inégalités dès le plus jeune âge », conclut Charles Spapens, échevin de l’Informatique. « L’enfant devient aussi un relais pour toute la famille. »