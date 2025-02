Ahmed Laaouej en formateur? «Pas ce que l’on veut», selon Karine Lalieux, qui préférerait un «médiateur»

Si David Leisterh (MR) échoue à former un gouvernement bruxellois d’ici la fin de semaine, Karine Lalieux (PS) estime qu’il faudra nommer un médiateur et non pas un nouveau formateur.

La socialiste Karine Lalieux a estimé, mardi, que la Région bruxelloise aurait besoin d’un « médiateur » ou d’une autre fonction similaire, si David Leisterh jette l’éponge en tant que formateur francophone, et non d’un nouveau formateur, même s’il vient des rangs socialistes. Un Ahmed Laaouej formateur, « ce n’est pas ce que l’on veut », assure-t-elle.

S’exprimant au micro de BX1, l’ex-ministre fédérale a été très critique envers la gestion libérale de l’actuelle crise à Bruxelles, la Région n’ayant toujours pas de nouveau gouvernement. À partir du moment où, la semaine dernière, le CD&V s’est dit disposé à discuter d’une participation au gouvernement, « David (Leisterh) a toutes les cartes en main », indique Karine Lalieux. Mais selon elle, le libéral « ne va pas assez à fond et n’est pas assez actif« .

Ne devrait-il pas « parler à l’Open Vld »?, s’interroge-t-elle. Les libéraux flamands ont fait comprendre qu’ils ne lâcheraient pas la N-VA, alors que les socialistes francophones ne la veulent pas dans le gouvernement. Comme d’autres, Karine Lalieux accuse donc le MR bruxellois de choisir ses vétos: « Quand l’Open Vld ne souhaite pas quelque chose, on le respecte. Quand le PS ne souhaite pas quelque chose, on ne le respecte pas (…) Quand le MR ne voulait pas de la majorité d’Elke Van den Brandt, quand elle évoquait la Team Fouad Ahidar, il a été respecté dans son veto ».

D’ailleurs: « où est Mme Van den Brandt? », demande Karine Lalieux. « Elle est aussi formatrice, et pourrait réunir les néerlandophones avec le CD&V pour voir s’il n’y a pas une solution alternative (NDLR: à l’alliance Groen-N-VA-Open Vld-Vooruit).