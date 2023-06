Pourquoi Caroline Désir n’aime pas la méritocratie (podcast)

Comment s’est fabriqué l’engagement politique de Caroline Désir, ministre de l’Education? Quel livre a changé sa vision du monde, quelle rencontre l’a marquée, quelle chanson donne du sens à son combat ? Réponses dans notre podcast politique, «Le sens de sa vue».

Ministre francophone de l’Enseignement, la socialiste Caroline Désir s’intéresse de longue date aux inégalités reproduites, et même amplifiées, par notre système scolaire. Sa lecture des deux classiques de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers (1964) et La Reproduction (1970) l’a à cet effet fort marquée. Les deux grands sociologues français, dont les observations sont selon elle « malheureusement » toujours actuelles, décrivent comment l’idéal méritocratique, sous couvert d’une égalité des chances très théorique, assure en fait la domination des classes sociales les plus favorisées, et leur reproduction.

Rosetta, le film des frères Dardenne, palme d’or 1999, a également beaucoup touché cette cinéphile. Tout comme sa rencontre, comme jeune avocate stagiaire, d »un « petit gars » emprisonné pour avoir volé « seize paires de baskets au Cora« . C’est normal, somme toute, pour une indignée qui, adolescente, se berçait de l’hymne de Tracy Chapman, Talkin’ bout a Revolution.

Découvrez comment en écoutant notre podcast.



Crédits:

Réalisation: Nicolas De Decker et Pierre-Etienne Bonnet

Musiques: Universal

