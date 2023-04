Sammy Mahdi (CD&V): « Je dis toujours que la démocratie chrétienne est l’idéologie verte la plus ancienne du monde »

Chaque mois, le podcast «Le sens de sa vue» revient sur les œuvres et moments qui ont construit la vision du monde d’une personnalité politique: un savoir, une scène, une rencontre, un son et une suite. Le président du CD&V Sammy s’est livré à l’exercice.

Il n’a pas le profil typique du chrétien-démocrate flandrien. Pourtant, à 34 ans, il préside la formation héritière de ce CVP qui, pendant des décennies, fit la pluie et le beau temps en Belgique. Sammy Mahdi est né à Ixelles, il a grandi à Watermael-Boitsfort et habite à Vilvorde. Issu d’une famille bilingue, il a mené sa scolarité dans l’enseignement néerlandophone et c’est, dit-il, ce qui fait de lui un Flamand conscient. «Ah non, non, Vilvorde, ce n’est pas Bruxelles, Vilvorde, c’est la Flandre», proteste-t-il, avant d’expliquer avoir, assez tôt, été personnellement saisi par la position particulière des néerlandophones à Bruxelles. «A 18-19 ans, chez un médecin, je me suis rendu compte que j’aurais été plus à l’aise si j’avais pu décrire mes symptômes dans ma langue maternelle. Oui, parce que c’est mon papa qui est francophone… Ça commençait à me frustrer. Il faut se rendre compte de ce que c’est, parler le néerlandais, une petite langue entourée, encerclée même, de grandes langues mondiales: le français, l’allemand et l’anglais.» Sammy Mahdi se dit à la fois chrétien-démocrate, «parce que le chrétien-démocrate a cette obligation morale de s’occuper des autres», et conservateur, «car un conservateur veut faire en sorte que personne ne reste sur le quai parce que le train de la société roule trop vite», justifie-t-il. Mais son parti, ces dernières années, a raté plusieurs trains électoraux. «Oui. Je dis souvent qu’il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens-démocrates sans le savoir. Mon devoir, c’est d’illuminer le monde et de leur faire savoir.»

La scène: Jaco Van Dormael, Le Huitième Jour, 1996

«J’ai grandi à Watermael-Boitsfort, où le film a en partie été tourné», commence Sammy Mahdi, très marqué par la prestation de Pascal Duquenne, à qui le rôle de Georges valut le prix d’interprétation masculine à Cannes, conjointement à Daniel Auteuil, avec qui il partage l’affiche. «C’est fascinant de voir ces personnes, qui ont énormément de talent et qu’on oublie. Croire en la capacité des autres, c’est ça, le personnalisme que je défends», insiste Sammy Mahdi, pour qui le casting de ce film aura marqué une étape vers une société plus inclusive. «On ne verra jamais quelqu’un souffrant d’un handicap présenter le journal télévisé. La société a une diversité énorme, mais que l’on ne voit pas assez. Les personnes avec un handicap doivent avoir le droit de représenter la société. On doit encourager les gens à s’investir. Hier, j’étais chez un traiteur réputé, dans le Brabant flamand. Il travaille avec des personnes autistes. Il me racontait que petit à petit, les entreprises constatent qu’elles ont d’énormes qualités: un de ses amis chocolatiers dit même que ce sont ses meilleurs employés. S’ouvrir à ce qu’on ne connaît pas, c’est ce que l’on doit faire…»

Le savoir: Ann Peuteman, Grijsgedraaid, Verplant, et Rebels, Editions Vrijdag, 2019-2022

Les personnes âgées sont, pour Sammy Mahdi et pour son parti, qui y a récemment consacré un congrès, à la fois une préoccupation et un objectif. «Notre société donne aux personnes âgées l’impression qu’elles doivent s’en écarter. Si elles prennent un train, elles le prennent après l’heure de pointe, si elles vont faire des courses, elles le font pendant les jours de la semaine, parce que sinon, on considère qu’elles sont dans le chemin», énumère-t-il. La trilogie que notre collègue du Knack, Ann Peuteman, a publiée sur ces thématiques a saisi le jeune président chrétien-démocrate. Ces ouvrages ne figurent pas dans les grands manuels de catholicisme politique. «Bien sûr, Rerum Novarum (NDLR: l’encyclique de Léon XIII), le personnalisme, Daens, sont des éléments très importants pour moi, souligne Sammy Mahdi. Mais ici, j’avais déjà en tête de faire quelque chose autour de nos anciens, que l’on doit respecter beaucoup plus qu’on ne le fait, et ces bouquins sont arrivés juste à temps. Quand on parle du respect envers les personnes âgées, on dit que ça n’intéresse qu’elles… Je peux vous dire que les gens de mon âge sont les premiers à les défendre avec moi. Vous savez, ces valeurs familiales, c’est partagé par tout le monde.»

Le son: Stromae, Papaoutai, 2013

«Je suis un très grand fan de Stromae. Quand on me dit son, je dis Stromae», pose-t-il, se souvenant d’un concert dont il avait attendu, plusieurs heures, l’ouverture des portes dans le froid. «Il y a souvent des messages très forts dans ses chansons. Là, il dit “tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas”, et pour moi, être père, c’est le “target number one”. Pour d’autres, c’est sauter en parachute, escalader l’Himalaya… Ça impose aussi des devoirs, on l’oublie parfois un peu trop…»

Le soi: Une rencontre de « Young leader » avec Barack Obama

Invité, comme président des Jong CD&V, à une conférence du président américain à Berlin devant plusieurs centaines de jeunes leaders européens, Sammy Mahdi s’attendait à ce qu’il «nous baratine avec des phrases toute faites. Il m’a quand même touché, parce qu’il insistait sur la nécessité de rester authentique. Il expliquait qu’avec le temps, on deviendrait de meilleurs politiciens, qu’on apprendrait à négocier, à faire des concessions, avec le risque de moins travailler avec le cœur», se rappelle-t-il, non sans critiquer le bilan politique d’Obama, «pas hyperpositif».

La suite: Jean-Marc Nollet, coprésident d’Ecolo

«Je dis toujours que la démocratie chrétienne est l’idéologie verte la plus ancienne du monde. On a cette idée, biblique, que nous ne sommes que locataires de cette planète», lance le président du CD&V, pour justifier son envie d’entendre dans un de vos prochains podcasts le coprésident d’Ecolo. «Ça me frustre de voir qu’on ne croit pas assez en l’innovation. Je ne comprends pas qu’on se dise que le nucléaire est l’énergie du passé. Le Giec précise qu’on en a besoin pour la transition climatique.» Sur le dossier de l’azote, qui a failli faire tomber le gouvernement flamand, le CD&V s’est montré inflexible. «Les Verts et la N-VA voulaient que les agriculteurs perdent tout simplement leur travail. Or, nos agriculteurs sont les plus durables du monde. Grâce à l’innovation, pas grâce à la décroissance…» Car Sammy Mahdi passe beaucoup de temps à étudier ses adversaires, et leur idéologie, «car l’idéologie est l’aspect le plus important dans le monde politique».