Le jour où Sofie Merckx a vu mourir un de ses patients à cause de son carrière (podcast)

Cinq étapes (le Savoir, la Scène, le Soi, le Son, la Suite) pour comprendre l’engagement politique de Sofie Merckx, cheffe de groupe PTB à la Chambre: elle est l’invitée du podcast politique du Vif, «Le sens de sa vue».

Sofie Merckx a toujours été bonne élève ; elle se souvient qu’à son arrivée dans le Pays Noir, son français encore scolaire était teinté de latin médical. La Carolo a toujours eu la bosse des sciences et le cœur en révolte. Comme sa famille, en fait. La cheffe de groupe PTB à la Chambre est en effet aussi la fille de généraliste et de communiste, un des utopistes anversois qui fondèrent le PTB et Médecine pour le

peuple. Rêveuse quand elle regarde la série Netflix Maid ou qu’elle écoute Francis Cabrel, elle pose un regard clinique sur le capitalisme ou sur les rapports de forces politiques.

Découvrez comment en écoutant notre podcast.



Crédits:

Réalisation: Nicolas De Decker et Pierre-Etienne Bonnet

Musiques: Universal

Découvrez ce podcast sur Spotify et Deezer.

Retrouvez les derniers épisodes de « Le sens de sa vue » en vous abonnant à notre chaîne sur les plateformes d’écoute ou via nos players:



