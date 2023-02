Pas de modification de la loi nucléaire durant cette législature (De Sutter)

Le gouvernement fédéral actuel n’abolira ni ne modifiera fondamentalement la loi sur la sortie du nucléaire de janvier 2003, a affirmé dimanche la vice-Première ministre Petra De Sutter (Groen), prenant le contre-pied du président de l’Open Vld, Egbert Lachaert.

Le conseil ministériel restreint (« kern ») a décidé vendredi d’étudier la prolongation d’autres réacteurs nucléaires que les deux plus récents du parc nucléaire belge (Tihange 3 et Doel 4) – pour lesquels un accord de principe a été conclu le 9 janvier entre le fédéral et le groupe énergétique français Engie – afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité pour les hivers potentiellement problématiques de 2025-2026 et 2026-2027. Les réacteurs concernés sont Doel 1 et 2 et Tihange 1, qui pourraient servir de « réserve nucléaire ».

M. Lachaert a exprimé samedi, sur les ondes de la VRT, son souhait de prolonger la durée de vie du réacteur de Tihange 1 de dix ans alors qu’il est censé être définitivement mis à l’arrêt en 2025, Selon lui, la loi de 2003 la loi devrait purement en simplement être « complètement remplacée » par « une nouvelle loi avec de nouveaux délais ». Les libéraux flamands sont aussi partisans de la construction de petits réacteurs nucléaires modulaires (PRM, en anglais SMR), ce qui nécessite un changement de la loi.

La vice-Première ministre écologiste Petra De Sutter s’est montrée peu convaincue dimanche sur le plateau de l’émission de De Zevende Dag de la VRT-télévision. « Nous faisons mener des recherches sur ces petits réacteurs modulaires, mais cela concerne les centrales qui seront là en 2040 au plus tôt. Nous avons donc encore 17 ans pour modifier cette loi. Avant la fermeture des anciennes centrales, les données contenues dans la loi devront être amendées, mais la loi ne va pas être remaniée ou fondamentalement changée au cours de cette législature« , qui se termine à la mi-2024, a affirmé Mme De Sutter.

Selon elle, le « kern » a également décidé vendredi d’étudier la possibilité d’épargner le combustible nucléaire en été afin que les anciens réacteurs puissent durer un hiver de plus. « La durée de vie totale de ce combustible n’est pas prolongée », a souligné la vice-Première ministre.

Une sécurité d’approvisionnement qui pourrait être problématique

La sécurité d’approvisionnement pourrait être problématique durant l’hiver 2025-2026, selon Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension, a rappelé Mme De Sutter. « Il n’y a pas d’alternative pour cet hiver-là (…) Nous ne pouvons donc regarder que dans la direction de Tihange 1 et de Doel 1 ou Doel 2 pour cet hiver. » Une capacité nucléaire supplémentaire pourrait également être nécessaire pour 2026-2027, a calculé Elia. Mais selon Mme De Sutter, ce n’est « pas gagné d’avance ».