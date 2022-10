Maxime Prévot exclut Ahmed El Khannouss des Engagés: « Je choisirai toujours un humanisme universel plutôt qu’un quelconque repli communautariste »

Le président des Engagés n’a pas apprécié les dernières déclarations sur Twitter de l’ancien député et échevin.

Le président des Engagés Maxime Prévot a annoncé ce lundi, lors d’une assemblée de parlementaires du mouvement, que l’ex-député bruxellois et ex-échevin molenbeekois Ahmed El Khannouss ne faisait plus partie de sa formation politique. L’information a été confirmée de source parlementaire interne aux Engagés et par le mouvement lui-même. Justification du président des Engagés, lundi: les dernières déclarations sur les réseaux sociaux d’Ahmed El Khannouss.

À la fin du mois de janvier dernier, le comité de déontologie du cdH (parti devenu « Les Engagés »), avait adressé à Ahmed El Khannouss un avertissement sonnant comme le dernier. Cette instance avait été saisie après un message controversé de M. El Khannouss à propos de Mohamed Toujgani, imam principal de la mosquée Al Khalil à Molenbeek. S’exprimant à la suite de l’annonce par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, du retrait du droit de séjour de l’imam Toujgani, l’ex-député bruxellois avait minimisé les propos de ce dernier visant des « sionistes oppresseurs », en évoquant des « termes crus » se rapportant à une « agression sioniste contre Gaza » n’ayant donné lieu à aucune poursuite judiciaire. Quant à l’ordre de quitter le territoire, il le qualifiait de « mesure de déportation ».

Expressions infondées et outrancières

« J’ai pris connaissance des propos publiés par M. El Khannouss sur Twitter, suite au départ de Mme Lefrancq (ndlr: députée bruxelloise qui a récemment quitté Les Engagés). Des tweets dans lesquels il considère que nous avons tourné le dos à nos valeurs et nous qualifie de populistes sur le dossier de l’abattage rituel. Ce sont des expressions publiques infondées et outrancières qui sont à l’opposé des valeurs que nous avons renouvelées dans notre manifeste. Je choisirai toujours un humanisme universel plutôt qu’un quelconque repli communautariste… Avec le nouveau Manifeste, nous n’avons tourné le dos à aucune de nos valeurs humanistes, mais nous ne souhaitons plus qu’elles soient instrumentalisées pour diviser », a justifié Maxime Prévot, interrogé par la Libre Belgique.