Les ministres belges ont fait 66 fois le tour du monde en 4 ans pour 33 millions d’euros

La Vivaldi et les gouvernements des entités fédérées ont depuis leur accession au pouvoir fait 66 fois le tour de la Terre. Pour plus de 33 millions d’euros et 1.500 tonnes d’émissions de CO2, écrivent La Libre, La DH et L’Avenir.

Avec 326 missions en avion, le gouvernement fédéral a réalisé 38 tours du monde depuis le début de la législature. Le cabinet de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib se place à la première place (60), suivi de celui de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (40) et de celui du Premier Alexander De Croo (27).

Ce trio de tête est celui qui, proportionnellement, coûte et pollue le plus. Pourquoi? Parce qu’il réalise de nombreuses missions à bord d’un des deux Falcon FX7 que compte la « flotte blanche ». Chaque Falcon coûte à l’État belge 14.500 euros par jour (coûts fixes), ce à quoi il faut rajouter les coûts variables (carburant, pilotes, taxes d’aéroport…).

Le coût fixe de la flotte blanche sur les trois années de la Vivaldi s’élève à plus de 31 millions d’euros. La Vivaldi émet trois fois plus de CO2 que toutes les entités fédérées dont l’ensemble des budgets « voyage » est inférieur. Lorsqu’on tient compte des entités fédérées, le trio de tête des cabinets les plus voyageurs évolue. Le cabinet du ministre-président flamand Jan Jambon vient ravir, avec 37 missions, la troisième place du podium au cabinet du Premier.