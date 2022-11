Le PS et Ecolo contestent la « neutralité budgétaire » de la baisse de TVA

Le PS et Ecolo-Groen ont rappelé mardi que la réforme des accises couplée à la diminution de la TVA sur le gaz et l’électricité ne constituait pas une mesure visant à garantir la neutralité budgétaire de ce soutien accordé au ménage.

Jeudi, alors qu’il était interrogé en séance plénière de la Chambre sur les problèmes constatés dans le budget 2023, le Premier ministre, Alexander De Croo, a rappelé la volonté du gouvernement de rendre pérenne la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité. « Mais ce sera compensé par une réforme des accises », avait-il nuancé, ajoutant que le ministre des Finances Vincent Van Peteghem était attendu en décembre avec une proposition en ce sens. Alexander De Croo avait aussi affirmé que la réforme devrait être « budgétairement neutre ».

« Le Premier ministre a formulé une opinion. Le débat devra se poursuivre au gouvernement et au parlement », a souligné mardi le chef de groupe PS, Ahmed Laaouej, dans les couloirs de la Chambre. « Il n’est pas question pour nous de reprendre d’une main ce qui est donné de l’autre. L’important pour l’instant, c’est de soutenir le pouvoir d’achat des ménages ».

« Nous sommes surpris. Ce n’est pas une opération budgétaire. Il y a le soutien aux ménages et aux entreprises, et une réforme des accises qui permettra de disposer d’un système plus souple. Mais ce qui est important aujourd’hui, c’est d’aider les ménages et les entreprises face à la crise », a expliqué le chef de groupe Ecolo-Groen, Gilles Vanden Burre.

Mercredi, des représentants de la Commission européenne viendront exposer leur avis sur le budget de la Belgique en commission des Finances de la Chambre. La nouvelle secrétaire d’État au Budget, Alexia Bertrand, s’exprimera la semaine prochaine sur la question. Elle a succédé vendredi à Eva De Bleeker qui a démissionné en raison d' »erreurs matérielles » dans le budget 2023, liées notamment à la baisse de TVA.