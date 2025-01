Le CD&V s’apprête lui aussi à un renouveau du parti

Un peu comme le PS et Ecolo avant lui, Sammy Mahdi a annoncé une opération de renouveau pour le parti chrétien démocrate, le CD&V, dont il est à la tête de 2022.

Le président du CD&V, Sammy Mahdi, entend mener une large opération de renouveau de son parti dans les années à venir, a-t-il annoncé, dimanche, à l’occasion de la réception de Nouvel An des chrétiens démocrates flamands.

« En tant que parti populaire conservateur chaleureux, avec de nouvelles structures de parti et un élargissement politique adapté, notre parti du centre doit redevenir l’alternative à l’immobilisme, au chaos et au populisme« , a lancé M. Mahdi devant les militants réunis à Bruges.

L’ancien secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a repris, en 2022, la présidence du CD&V des mains de Joachim Coens après une série de sondages négatifs pour le parti. Le Vilvordois a réussi à briser cette spirale négative lors des dernières élections de juin dernier, mais c’est surtout lors du scrutin communal d’octobre que le parti a le mieux performé. M. Mahdi a d’ailleurs levé, dimanche, son verre à ses « 120 bourgmestres et plus de mille échevins et conseillers communaux car, ensemble, nous avons arrêté les extrêmes le 13 octobre dernier », s’est-il félicité.

« Notre résultat du 9 juin doit rester un wake-up call« , a-t-il toutefois ajouté devant les quelque 2.000 personnes présentes. « Ces dernières années, nous sommes peu à peu sortis du creux, mais notre ambition doit être plus haute. Plus notre parti sera grand, plus nous pourrons améliorer la vie des Flamands ».