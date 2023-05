La Ville de Bruxelles interdit un grand rassemblement du Vlaams Belang

La Ville de Bruxelles a décidé d’interdire un rassemblement du Vlaams Belang prévu lundi, place de l’Albertine. Selon le cabinet du bourgmestre Philippe Close, le bon déroulement de ce meeting et de la contre-manifestation annoncée ne peut être garanti.

Dans un communiqué, le parti d’extrême-droite a dénoncé cette décision qui, selon lui, porte atteinte à la liberté d’expression et est guidée par des motivations politiques. Il a fait savoir qu’il allait la contester devant le Conseil d’Etat et assuré que le rassemblement aurait bien lieu.

Le Vlaams Belang annonçait sur son site internet un « meeting de protestation massif » contre l' »élite de la rue de la Loi » pour lequel il avait prévu d’acheminer ses militants et sympathisants par bus depuis toute la Flandre. Le rassemblement devait clore une randonnée du président Tom Van Grieken à travers la Flandre commencée le 19 mai à Ostende.