La promesse non tenue, surtout en Wallonie, des cabinets ministériels réduits de 10%

Les divers gouvernements du pays avaient décidé d’une réduction non négligeable du nombre de leurs collaborateurs ministériels. Un effort davantage respecté au fédéral qu’en Wallonie, où les cabinets sont plus fournis.

Comme annoncé dans les accords de gouvernement conclus l’été dernier, le nombre de ministères a diminué en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais l’engagement de réduire de 10% la taille des cabinets restants n’a, en revanche, pas été respecté, selon les résultats d’une enquête du Soir publiés mardi.

La déclaration de politique régionale (DPR) prévoyait une réduction du nombre de ministres au sud du pays, et donc la diminution du nombre de membres de cabinet. Entre la précédente législature et l’actuelle, on compte 138,5 équivalents temps plein de moins en Région wallonne et Fédération Wallonie-Bruxelles. Logique, vu la diminution du nombre de ministres de treize à dix.

Un effort davantage respecté au Fédéral

Mission accomplie ? Pas si vite. Car la DPR indiquait aussi : « En sus de la diminution du nombre de ministres de l’espace francophone et donc de leurs cabinets, le gouvernement diminuera le nombre total de membres des cabinets ministériels restants de 10 % afin de renforcer les collaborations et la confiance avec l’administration. Au-delà et à terme, il poursuivra la réduction de la taille des cabinets une fois la fonction publique réformée. »

Or, écrit Le Soir, si on fait abstraction de la réduction du nombre de ministres, le taux de 10% de réduction dans les cabinets restants n’est pas atteint. Au niveau fédéral, on compte par ailleurs 252 membres de cabinet en moins par rapport au gouvernement De Croo.

Cette diminution s’explique en bonne partie par l’absence de secrétaires d’Etat et le nombre moins important de vice-Premiers. Mais pas uniquement. Le nombre d’équivalents temps plein par cabinet a aussi été globalement revu à la baisse sous le gouvernement De Wever.