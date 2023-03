La N-VA boycotte la séance plénière du Sénat

Les sièges de la N-VA au Sénat resteront vides vendredi. Les nationalistes flamands veulent de la sorte signifier que le rôle législatif de la Haute assemblée doit rester limité.

« Le rôle législatif du Sénat est extrêmement limité. Mais les partis de la Vivaldi inscrivent à l’agenda chaque semaine toutes sortes de résolutions et de rapports d’information qui ne relèvent pas de la compétence du Sénat. Perte de temps et derniers soupirs d’une institution déclinante », a expliqué le chef de groupe Karl Vanlouwe qui a pris pour exemple un des rapports discutés ce vendredi et qui porte sur les « deepfakes ».

La N-VA a décidé de participer uniquement aux travaux relevant, à ses yeux, des compétences sénatoriales, comme les révisions de la Constitution ou les affaires bicamérales. Elle regrette par ailleurs que les économies annoncées au Sénat n’aient pas été réalisées.

Au fil des réformes de l’Etat, les compétences du Sénat se sont considérablement réduites. Sa composition a également évolué et l’assemblée n’est plus composée que d’élus régionaux et communautaires en plus de quelques sénateurs cooptés.