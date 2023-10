Jean-Luc Crucke au fédéral; Mathilde Vandorpe à la Région: le duo des Engagés en Hainaut et Wallonie picarde

Jean-Luc Crucke mènera la liste fédérale des Engagés en Hainaut et Mathilde Vandorpe sera tête de liste régionale en Wallonie Picarde, a annoncé le président des centristes, Maxime Prévot.

Convaincu par les valeurs progressistes, humanistes et modernes affichées par Les Engagés, Jean-Luc nous a rejoints il y a 9 mois. Son expérience politique, son volontarisme, sa capacité d’analyse et sa faculté du discours vrai sont autant d’atouts et de force pour tous les habitants de la province », a commenté M. Prévot.

« Il est urgent que les femmes et les hommes, dont les sensibilités sont proches, aient le courage de rassembler leur énergie pour changer de modèle et défendre une société plus viable, plus durable, plus juste, plus humaine et plus créative. A l’échelon fédéral, Jean-Luc s’investira dans les dossiers liés à l’urgence environnementale, énergétique et climatique, aux enjeux socio-économiques et à ceux liés à la santé et au bien-être », a-t-il détaillé.

Au fédéral, Jean-Luc Crucke formera un duo en tête de liste avec Aurore Tourneur, bourgmestre d’Estinnes depuis 12 ans. Déléguée générale Wallonie pour Les Engagés, elle est directrice d’une école secondaire à La Louvière.

Enfin, la 1ère suppléance a été attribuée au député wallon carolo Julien Matagne. Quant à la Région, c’est la députée mouscronnoise Mathilde Vandorpe qui mènera la liste pour la Wallonie Picarde. Âgée de 42 ans, échevine pendant 8 ans, elle a connu une législature dans la majorité et une autre dans l’opposition sur les bancs des parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Elle sera secondée par l’avocat tournaisien Benjamin Brotcorne, cofondateur du mouvement citoyen « Ensemble », rassemblant toutes les sensibilités politiques. Enfin, la 1ère suppléance de la liste Tournai-Ath-Mouscron a été confiée à Philippe Duvivier, le président de la FUGEA, la Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs.