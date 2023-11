Gwendolyn Rutten (Open Vld) après son retour (très) rapide en politique : « Peut-être que j’ai réagi trop fort »

« Je dois écouter mon propre cœur. J’ai peut-être réagi trop fort il y a deux semaines, mais je ne suis aussi qu’un être humain. J’ai honnêtement dit comment je me sentais ». C’est en ces termes que la nouvelle ministre flamande des Affaires intérieures Gwendolyn Rutten a justifié son retour sur la scène politique nationale, lors d’une conférence de presse.

La nouvelle ministre Open Vld se dit bien consciente du contraste avec ses propos tenus il y a deux semaines, lorsqu’elle avait annoncé son retrait à la suite de la nomination de Paul Van Tigchelt comme ministre de la Justice.

« Si vous m’aviez dit il y a quelques jours que je serais assise ici, je ne l’aurais pas cru », a-t-elle déclaré. « J’étais déçue il y a quelques semaines. C’était un moment difficile, car je pensais ne plus pouvoir avoir d’impact en politique. C’est pourquoi j’avais fait le choix de faire autre chose de ma vie, à côté de mon poste de bourgmestre d’Aarschot. »

Gwendolyn Rutten avait déjà rendu ce choix concret et projetait de se lancer dans l’enseignement. « J’envisageais cela jusqu’à ce que je reçoive un coup de téléphone lundi soir, et voilà ma vie bouleversée », a-t-elle ajouté. « Je peux m’imaginer qu’il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi j’ai d’abord voulu quitter la politique nationale et qui me voient assise ici. Je n’ai qu’une chose à dire : c’est la vie. Si vous voulez avoir de l’impact, vous prenez vos responsabilités si on vous le demande. »

Cet engagement se poursuivra après les élections. La nouvelle ministre tirera la liste régionale Open Vld en Brabant flamand. Le président du parti Tom Ongena a admis mardi que les problèmes devaient être aplanis. « Il ne faut pas tergiverser, nous avons traversé une période difficile il y a deux semaines », a-t-il déclaré.

« Mais cela montre que Gwendolyn est quelqu’un qui est là quand la Flandre a besoin d’elle. » Avec cette nomination, le renouvellement, demandé entre autres par le désormais ancien ministre Bart Somers, n’a pas encore été réalisé, ont admis Tom Ongena et Gwendolyn Rutten. « Ils ont raison, je ne suis pas le renouvellement », a déclaré Mme Rutten. « Mais dans ce cas, on m’a demandé : utilise tes connaissances, tes compétences et tes aptitudes. »

« Gwendolyn n’est clairement pas le renouvellement », a ajouté Tom Ongena. « Mais neuf têtes de liste ont désormais été nommés et six d’entre elles sont des personnalités nouvelles par rapport à la dernière fois. En prenant du recul, Bart Somers a également permis à de nouveaux visages de se présenter aux électeurs. La décision que nous avons prise ici est le choix de quelqu’un qui possède une expertise dans le dossier de l’azote. »