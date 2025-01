Taxation des épaules les plus larges: Les Engagés sur la même longueur d’onde que Vooruit

Les centristes sont en faveur d’une participation des « épaules les plus larges » dans le cadre d’une future réforme fiscale en Belgique.

Les Engagés, mais aussi le CD&V, sont sur la même longueur d’onde que Vooruit en ce qui concerne la contribution des épaules les plus larges, a indiqué le président des centristes francophones Maxime Prévot sur BX1.

Les négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V qui planchent sur la formation d’un gouvernement fédéral ont travaillé sur le volet fiscalité. La coalition Arizona entend procéder à une réforme fiscale. Depuis le début des négociations, les socialistes flamands de Vooruit entendent faire contribuer davantage « les épaules les plus larges ».

Mardi, Maxime Prévot a confirmé que son parti, mais aussi le CD&V, abondait dans ce sens. « Il nous faut faire contribuer les épaules les plus larges aussi », a-t-il déclaré, dans un souci d’acceptation des réformes par la population. Pour le Namurois, la réforme doit inclure « des mesures qui veilleront à ce que l’effort soit réparti de façon équitable et juste ». Les négociations se poursuivent et « on s’oriente progressivement vers un accord », a-t-il assuré.

Sur la chaîne bruxelloise, Maxime Prévot a aussi appelé les négociateurs régionaux à reprendre les discussions en vue d’enfin doter la capitale d’un exécutif. « Je ne vois pas pourquoi la N-VA ferait si peur à Bruxelles alors qu’elle ne compte que deux élus sur 89″, a-t-il observé. Selon lui, il faut aussi arrêter de dire que si « le modèle institutionnel doit évoluer, c’est forcément une concession aux Flamands ».

Le président des Engagés s’est montré ouvert à la discussion sur une fusion des zones de police, « mais pour des motifs opérationnels ». Il a par contre jugé qu’une fusion des communes n’avait « pas beaucoup de sens ».