Nous dirigeons-nous vraiment vers une société non démocratique ? Les journalistes du Vif osent en douter. C’est pourquoi ils ont fait la chose la plus démocratique qui soit : interroger la population. Participez à notre grande enquête et découvrez votre degré de méfiance/confiance à l’égard de notre démocratie. Comparez ensuite vos résultats avec ceux des Belges.