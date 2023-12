Les subsides exceptionnels accordés par la Région bruxelloise aux CPAS depuis 2020 seront suspendus à partir de 2024. Les CPAS ne décolèrent pas: selon leurs calculs, quelque 200 postes de travail devront, dans la foulée, être supprimés alors que les besoins de la population vulnérable vont croissant.

Les subsides accordés par la Région de Bruxelles-Capitale aux 19 CPAS de son territoire pour l’année 2024 seront rabotés. Le budget voté ce 15 décembre par la Commission communautaire commune (COCOM) ne prévoit en effet plus d’allouer à ces CPAS la somme de 20 millions d’euros qui figurait depuis 2020 dans leur budget.

Du côté des CPAS, on tire la sonnette d’alarme: « Sans mesure urgente en 2024, prévient Khalid Zian, le président de la Fédération des CPAS bruxellois, certains CPAS bruxellois ne seront plus en mesure de mener à bien leurs missions: ils ne pourront plus allouer certaines aides financières ni ne pourront accompagner les familles précaires dans la recherche d’un logement».

Ce moindre financement aura également des conséquences sur le volume de l’emploi. « Selon les chiffres qui nous sont revenus, détaille Georges Manalis, directeur général de la Fédération des CPAS bruxellois, quelque 200 postes de travail seront amenés à disparaître. On parle de 42 suppressions au CPAS de Molenbeek, de 28 à Bruxelles-Ville et de 25 à Schaerbeek, notamment. »

Ce supplément de 20 millions d’euros dévolus aux CPAS bruxellois remonte aux débuts de la crise du Covid et à la crise des prix de l’énergie qui a suivi. « Il s’agissait de moyens exceptionnels et cela a toujours été dit, rappelle le cabinet d’Alain Maron. Jamais la Région n’avait apporté autant de moyens aux CPAS et la situation le justifiait ». La dotation de la COCOM aux CPAS, via le Fond spécial pour l’aide sociale, a, par ailleurs, structurellement augmenté de 40% durant cette législature. Elle s’élève aujourd’hui à 46 millions d’euros.

« Ces aides étaient effectivement accordées à titre exceptionnel, reconnaît Georgy Manalis, mais les raisons de les accorder n’ont pas disparu. Ces quinze dernières années, le nombre de personnes dépendant de l’aide du CPAS a fortement augmenté. En 2003, on comptait 17000 bénéficiaires environ en région bruxelloise, 44 000 en 2022 et 55 000 actuellement. Ces deux dernières années, 15000 ressortissants ukrainiens sont venus grossir les rangs.

Le cabinet Maron et la fédération des CPAS se rejoignent néanmoins sur un point: les deux parties déplorent que les CPAS soient insuffisamment financés par le fédéral, puisque celui-ci ne couvre même pas l’intégralité des montants versés, par exemple, au titre de revenu d’intégration sociale.