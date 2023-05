FWB: Christie Morreale annonce 3000 généralistes supplémentaires

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), annonce un nombre supplémentaire de 3 000 médecins généralistes en dix ans en commission du parlement régional.

« Il faudra cependant plusieurs années avant que ce nombre de médecins généralistes puisse contrer la réelle pénurie dans certaines communes. Afin d’utiliser au mieux ces forces vives, il faudra également veiller à une répartition géographique optimale grâce aux incitants mis en place par la Wallonie, et notamment le dispositif Impulseo qui tend à favoriser l’installation des médecins généralistes dans les zones en pénurie », a-t-elle ajouté, était interrogée par la députée Mathilde Vandorpe (Les Engagés).

Pour les années 2029 à 2033, la commission de planification de l’offre médicale – qui remet chaque année au gouvernement fédéral un avis sur le nombre maximum de médecins qui pourront recevoir un numéro Inami – a proposé un nombre maximal de candidats de 1.144 pour la Communauté flamande et de 929 pour la Communauté française, a rappelé la ministre.

Dans ses propositions, la commission a par ailleurs choisi de renforcer prioritairement le nombre de médecins généralistes, avec un quota de 507 médecins en Communauté flamande et de 473 en Communauté française.

« Globalement, les représentants des médecins francophones sont satisfaits de l’augmentation proposée », a poursuivi Christie Morreale.

Les quotas proposés par la commission ont été approuvés vendredi dernier par le conseil des ministres qui a finalement augmenté de 100 unités le nombre de médecins pour la Flandre.