Céline Tellier quitte son poste de conseillère communale à Ottignies-Louvain-la-Neuve

L’ex-ministre wallone de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo) souhaite « se concentrer sur son mandat de députée régionale et communautaire ».

Céline Tellier a décidé de démissionner de son mandat de conseillère communale à Ottignies-Louvain-la-Neuve à dater du 17 février prochain, a rapporté jeudi Ecolo dans un communiqué. L’ex-ministre wallonne de l’Environnement souhaite « se concentrer sur son mandat de députée régionale et communautaire ».

Mme Tellier « a pris la décision de se recentrer sur cet engagement afin de préserver son énergie et d’être pleinement investie dans ses missions parlementaires, tout en préservant sa vie familiale de maman solo après cinq années de mandat ministériel très chargé », a indiqué le parti écologiste. Corentin Roland reprendra le flambeau. « Jeune, enthousiaste et profondément ancré dans les valeurs écologistes, (il) incarne la volonté du parti de rester une force vive et dynamique au service de la population d’Ottignies-Louvain-la-Neuve », a-t-il ajouté.