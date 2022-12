Bataille de « baskets » au Parlement entre Ludivine Dedonder et Theo Francken

Le député Theo Francken (N-VA) a jugé « inapproprié » le fait que la ministre de la Défense porte des baskets en tant que ministre de la Défense. Retour sur les faits.

L’épisode se déroule à la Chambre, mercredi soir. D’un côté Ludivine Dedonder, de l’autre Theo Francken. La ministre de la Défense (PS) d’une part, un député fédéral (N-VA) d’autre part. Un combat politique ou un enjeu de genre ?

Dans la vidéo publiée par la ministre Dedonder, on voit au cœur de l’hémicycle Theo Francken prendre la parole en commençant par ces mots : « En termes de légèreté, il y a des degrés. Que vous alliez travailler à votre cabinet avec vos baskets, en tant que ministre, vous pouvez trouver ça approprié. Je ne trouve pas cela approprié ». Le député NV-A poursuit : « Il y a une guerre en Europe. La seule chose que je pense, parfois, et que je ne dis pas souvent, et je ne dis pas ça avec une mauvaise intention, c’est qu’en tant que ministre de la Défense, quand il y a une guerre en Europe, il faut faire un peu attention ». Et le nationaliste flamand de conclure : « Mais je trouve cela bien qu’à travers les réseaux sociaux et en tant que ministre de la Défense, en tant que cheffe de l’armée, vous essayez d’attirer les jeunes car ils en ont besoin ».

Face à ces propos, Ludivine Dedonder s’est empressé de répondre : « Ce n’est pas une stratégie ou une tactique pour attirer les jeunes. Je suis moi-même. Je reste moi-même, ministre ou pas, et je fais du mieux que je peux aussi pour renforcer, reconstruire ce département. Que je le fasse avec des baskets ou des talents aiguilles, je trouve que ce qui compte vraiment, c’est l’action ».

Quand certains hommes politiques jugent encore les compétences d’une femme en fonction de sa tenue vestimentaire…En baskets ou en talons, je reste fidèle à moi-même, une femme de conviction. N’en déplaise à certains. #Femmepolitique #ApparencesTrompeuses pic.twitter.com/8HZz1EbbIM — Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) December 21, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Retour sur les différents éléments de discours derrière cet échange bref contenu en moins d’une minute.

Une tenue « inappropriée » : le terme « inapproprié » a déjà entendu en politique lorsque la Première ministre finlandais, Sanna Martin lorsque derrière blazer noir on pouvait soupçonner une absence de soutien-gorge.

: le terme « inapproprié » a déjà entendu en politique lorsque la Première ministre finlandais, Sanna Martin lorsque derrière blazer noir on pouvait soupçonner une absence de soutien-gorge. Définitivement, les baskets, c’est le « fashion faux-pas » : si Theo Francken épingle les chaussures de la ministre, ce n’est pas la seule à avoir déjà fait l’objet de remarques sur le sujet. C’est notamment le cas de Margaux De Ré, qui témoignait pour Le Vif, « les remarques sur mes baskets, c’est revenu souvent! »

Oorlog in Europa.

Tienduizenden dode soldaten.

Miljoenen vluchtelingen.



Belgische MoD draagt nog altijd lang niet genoeg bij aan NAVO maar wel lekker haar witte baskets.



🤡 pic.twitter.com/dtVIEluGRS — Theo Francken MP (@FranckenTheo) December 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« Ministre de la Défense, cheffe de l’armée » : bien que la N-VA ait des envies politiques peut-être différentes pour le portefeuille de la Défense, c’est bien le Roi qui est le commandant en chef de la Défense. Le/la ministre de la Défense arrive juste après lui devant le chef de la Défense (ndlr : Amiral Michel Hofman).

: bien que la N-VA ait des envies politiques peut-être différentes pour le portefeuille de la Défense, c’est bien le Roi qui est le commandant en chef de la Défense. Le/la ministre de la Défense arrive juste après lui devant le chef de la Défense (ndlr : Amiral Michel Hofman). « Attirer les jeunes » : ici, le député nationaliste fait référence à la vidéo TikTok de 12 secondes réalisées par la ministre en basket. Il juge les TikTok « sympathiques pour recruter de jeunes soldats » mais cela revêt, selon lui, d’une trop « grande frivolité »

2.2 Uw TikTok’s zijn leuk om jonge soldaten aan te werven maar let op de al te grote lichtzinnigheid. Who cares of u met uw witte baskets gaat werken. Moet u daar echt een belachelijke TikTok van maken. Wat zouden die Oekraïners in de loopgraven ervan denken. — Theo Francken MP (@FranckenTheo) December 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Elan de solidarité

La prise de position de Theo Francken envers la ministre a engendré un tollé. Twitter, également connu pour être un véritable ring de boxe (sexiste), a vu une vague de solidarité envers Ludivine Dedonder :

Le rapport entre la guerre et le fait de porter des talons ? https://t.co/emYpvtEU2O — Marie (@MrsMarie_) December 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ja echt @FranckenTheo, krijgt u uw belachelijk hoog loon om vrouwelijke ministers hun competenties in twijfel te trekken omwille van hun vestimentaire keuzes? Serieus? Hoepel toch eens een eindje op en kijk naar je eigen schoenen. https://t.co/KczmsaG3Ml — Ho Ho Horvaline ☃️🎄 (@MartensEveline) December 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Theo Francken heeft duidelijk problemen met de vestimentaire vrijheden, eerst voor LGBTQIA+, nu ook voor vrouwen. Zorgwekkend vind ik het. https://t.co/PCGIakLUer pic.twitter.com/QQOrYtkqqY — Piet Hoebeke (@HoebekePiet) December 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Francken s’explique

D’après nos confrères de 7sur7, Theo Francken aurait été interpellé par le député Ecolo Guillaume Defossé, l’accusant de sexisme et a eu besoin de mettre les choses au clair, peut-on lire sur le site: « Je n’ai pas fait de remarque sur la façon dont s’habille la ministre. Cela ne m’intéresse pas, je ne suis pas éduqué comme cela. J’ai simplement dit que j’avais des réserves sur la stratégie de communication. (…) Mais en aucun cas, je n’ai commenté la façon dont une ministre s’habille. Soit vous avez mal compris, soit vous avez fait exprès de mal comprendre. »