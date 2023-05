« A nous les droits »: l’appel à projets pour accroître la visibilité et les droits des personnes LGBTQI+

La secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Marie-Colline Leroy, a lancé vendredi l’appel à projets « à nous les droits », visant à accroître la visibilité des personnes LGBTQI+, de leurs droits et à contribuer à un espace public plus sûr. Le montant alloué par projet pourra aller de 5.000 à 30.000 euros.

La Belgique est un précurseur sur le plan des droits des personnes LGBTQI+ et de la législation pour l’égalité des droits. Toutefois, cette législation progressiste contraste avec la réalité que les personnes LGBTQI+ vivent au quotidien.

Une étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne révèle ainsi qu’en Belgique, 66% des personnes ayant participé à cette enquête évitent de se tenir par la main et que 37% évitent certains endroits de crainte d’être agressées. En 2022, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, Unia, a par ailleurs clôturé 137 dossiers liés à l’orientation sexuelle, dont 57 portent sur des discours de haine. Unia traite aussi des dossiers relatifs à des actes de haine contre les personnes LGBTI+ sur la base de leur orientation sexuelle (supposée). Sur les 54 dossiers clôturés en 2022, près de la moitié (44%) concernent de la violence physique. C’est aussi le pourcentage le plus haut depuis cinq ans.

Un espace public plus sûr et accueillant

C’est dans ce contexte qu’est lancé l’appel à projets « à nous les droits ». Son objectif: donner plus de visibilité à la communauté LGBTQI+ dans les espaces publics, en permettant à des associations, des collectifs, des activistes et des artistes de lever les tabous concernant les droits et discriminations vécues (emploi, santé…) par les personnes LGBTQI+ ou de contribuer à la lutte contre les violences envers cette communauté.

« Comme la discrimination se manifeste fort dans l’espace public, nous pouvons également utiliser celui-ci comme instrument ou contexte pour la combattre« , estime la secrétaire d’État. « L’actualité nous rappelle l’importance de délivrer un message clair, fort et durable pour affirmer les droits des personnes LGBTQI+, le droit de s’aimer sans crainte ni discrimination dans notre société. À travers l’appel à projets lancé ce vendredi à destination des associations et collectifs, nous voulons contribuer à un espace public plus sûr et accueillant pour les personnes LGBTQI+ », a-t-elle commenté.