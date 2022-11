« Merci d’avoir été toi »: une minute de silence nationale pour le policier Thomas Monjoie

Un hommage national est rendu ce vendredi à Waremme à Thomas Monjoie, le policier hesbignon tué à Schaerbeek le soir du 10 novembre.

Une minute de silence a été respectée devant le funérarium de Waremme, ce vendredi à 11h00 précises, en hommage à Thomas Monjoie, le policier tué d’un coup de couteau à Schaerbeek la semaine dernière. Un moment de recueillement a également été observé dans tous les commissariats de police du pays, où les drapeaux ont été mis en berne.

Un hommage national est rendu ce vendredi matin au policier Thomas Monjoie au funérarium de Waremme, en présence de milliers de policiers. De nombreux inspecteurs affluent depuis 9h00 vers le funérarium de la rue des Prés. « Nous attendons probablement près de 4.000 policiers« , précise le chef de zone hesbignon André Jamers. La famille et de nombreux amis de Thomas Monjoie sont également arrivés.

Minuut stilte voor politieman Thomas die vandaag begraven wordt.



Aan onze politiemensen raak je niet.



Minute de silence pour le policier Thomas Monjoie. Ses funérailles ont lieu aujourd'hui.



On ne touche pas à nos policiers. pic.twitter.com/A5UDCAS8U8 — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) November 18, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Avant la cérémonie, les policiers présents ont en effet formé une haie d’honneur pour honorer la mémoire de leur jeune collègue et accueillir un cortège de quelque 40 voitures. Devant le funérarium François, un cortège de quatre corbillards richement fleuris se trouve en attente.

1/5 Crédit: HATIM KAGHAT 2/5 Crédit: HATIM KAGHAT 3/5 Crédit: HATIM KAGHAT 4/5 Avant la cérémonie, les policiers ont formé une haie d’honneur pour honorer la mémoire de leur jeune collègue. Crédit: HATIM KAGHAT 5/5 Devant le funérarium François, un cortège de quatre corbillards richement fleuris se trouve en attente. BELGA PHOTO HATIM KAGHAT 1/5 Crédit: HATIM KAGHAT 2/5 Crédit: HATIM KAGHAT 3/5 Crédit: HATIM KAGHAT 4/5 Avant la cérémonie, les policiers ont formé une haie d’honneur pour honorer la mémoire de leur jeune collègue. Crédit: HATIM KAGHAT 5/5 Devant le funérarium François, un cortège de quatre corbillards richement fleuris se trouve en attente. BELGA PHOTO HATIM KAGHAT Crédit: HATIM KAGHAT Crédit: HATIM KAGHAT Crédit: HATIM KAGHAT Avant la cérémonie, les policiers ont formé une haie d’honneur pour honorer la mémoire de leur jeune collègue. Crédit: HATIM KAGHAT Devant le funérarium François, un cortège de quatre corbillards richement fleuris se trouve en attente. BELGA PHOTO HATIM KAGHAT

Témoignages poignants

Les membres de la famille du policier défunt et ses nombreux amis seront les seuls à pouvoir assister à la cérémonie qui s’est tenue jusque midi à l’intérieur du funérarium. À l’entame de la cérémonie, le papa de Thomas Monjoie a livré un témoignage poignant. « »Papa et maman sont là, n’aie pas peur! », t’avons-nous souvent répété. Depuis ce jeudi 10 novembre, c’est maman et papa qui ont peur. Peur de la vie sans toi », a-t-il notamment dit.

La compagne et le beau-père du policier lui ont à leur tour rendu hommage. « Ma vie a perdu sa saveur« , a notamment déclaré Elodie, après avoir rappelé de nombreux moments de bonheur de leur vie commune. « Merci d’avoir été toi, tu resteras toujours avec nous », a ensuite conclu Dominique, le père de la compagne du défunt.

Les amis de Thomas Monjoie se sont, eux, rappelés d’innombrables bons moments communs. « Il faisait toujours l’unanimité, il n’avait aucun ennemi. La vie est injuste. Notre tristesse se transforme en souvenirs de joie. Adieu Thomas », a notamment exprimé l’une de ses amies waremmienes. « Monjoie, que je vive à travers ta famille et tes amis », a conclu un autre camarade du policier.

Les différents témoignages sont entrecoupés de chansons qu’affectionnait le jeune défunt.

« La vie est injuste. Notre tristesse se transforme en souvenirs de joie. Adieu Thomas »

Avant le début de la cérémonie, le bourgmestre de Waremme s’était également rappelé de Thomas Monjoie lorsque le jeune policier avait effectué ses stages dans la zone de Hesbaye. Jacques Chabot se dit atterré des événements. « C’est affreux. Il faut certes laisser faire le temps et la justice. Je respecte le voeu des parents de Thomas lorsqu’ils disent qu’il ne faut pas attiser la haine. Il n’empêche qu’il persiste une source d’incompréhensions et que des mécanismes n’ont manifestement pas fonctionné », a-t-il encore relevé.

Deux écrans ont été installés à l’extérieur du funérarium pour permettre au public d’assister à la cérémonie, annoncée vers 11h00. Les écrans extérieurs se sont allumés avant la cérémonie pour diffuser des images de Thomas Monjoie. On y voit le jeune homme entouré de ses proches, de ses amis ou encore de ses collègues.