Plusieurs hôpitaux wallons en grève ce lundi

Alors que les enseignants entament une grève de deux jours, le personnel des hôpitaux Helora sont aussi en grève depuis 6h ce lundi. Le torchon brûle entre syndicats et direction depuis l’annonce d’économies.

Le personnel des hôpitaux de Jolimont, Nivelles, Tubize, Lobbes, du groupe HELORA sont en grève lundi depuis 06h00. La décision de ce mouvement d’humeur, qui se concrétise par des actions devant les différents services d’urgences, a été prise en front commun syndical. Un service minimum reste assuré dans les différents sites hospitaliers du groupe. « Les hôpitaux travaillent comme un dimanche », a précisé à Belga Sabrina Gervasi (Setca), annonçant un piquet d’une centaine de travailleurs lundi matin à Jolimont.

Depuis l’annonce par la direction du groupe hospitalier au début décembre 2024 d’un déficit de 30 millions d’euros et d’une menace sur 60 emplois dans ses hôpitaux du bassin louviérois, le torchon brûle entre syndicats et direction. Selon la direction, les réductions de personnel, notamment au niveau des secrétaires médicales, devraient être articulées autour de départs naturels, soit, notamment, des CDD et intérimaires non-reconduits ou des départs à la retraite. Pour les syndicats, des progrès ont été réalisés lors de la dernière réunion avec la direction ce 22 janvier 2025, notamment concernant les conditions envisagées en cas de départ volontaire. « La direction a certes fait un pas vers les syndicats depuis son annonce de décembre. Mais nous voulons plus de garanties quant à l’avenir, nous ne voulons pas recommencer nos actions dans deux ans. Le plan annoncé par la direction court jusqu’en 2027. Nous resterons donc vigilants. »

Par leur mouvement de grève de lundi, les travailleurs veulent marquer le coup et y voir clair quant à l’avenir. « Le dossier des secrétaires, premières impactées par les mesures d’économie, est un dossier parmi d’autres. Pour ce secteur, d’ailleurs, nous attendons encore des chiffres, des réponses, notamment sur les conditions de départ, sur les conditions de pensions anticipées L’incertitude reste donc totale. On nous demande, par ailleurs, une relance de l’activité dans certains services du groupe, la radiologie, le labo, notamment. L’activité globale doit augmenter de 5% à Lobbes où il manque des médecins. Et nous alertons déjà quant au manque de bras dans le secteur des soins et la surcharge administrative. Entre diminution du nombre des travailleurs et nécessité d’augmenter l’activité, nous craignons une surcharge de travail exponentielle. »

Les travailleurs du groupe Helora entendent donc ne pas lâcher prise sans garantie d’avenir. Une nouvelle rencontre entre syndicats et direction est prévue le 29 janvier.