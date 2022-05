Plus de 10 millions d’euros récoltés durant la 34e édition du Télévie

A l’issue de la grande soirée de clôture de samedi au Lotto Mons Expo, la 34e édition du Télévie a permis de récolter 10.039.185 euros, soit un peu moins qu’en septembre dernier lors de l’édition 2021 (10.617.189 euros).

Cette légère différence s’explique par le fait que l’opération de RTL Belgium, en faveur de la recherche contre le cancer, a cette année été organisée sur une période plus courte qu’à l’habitude.

« C’est une superbe édition qui s’est clôturée ce soir, 7 mois après la précédente, ce qui est une première dans l’histoire du Télévie qui se tient habituellement une fois par an. La mobilisation des gens, des talents et des énergies, c’est une chose extraordinaire », a réagi Philippe Delusinne, CEO RTL Belgium, à l’issue de la soirée. Le chanteur français Pascal Obispo était le parrain de cette édition 2022, qui a cette année mis en lumière les super-héros du quotidien. Beaucoup d’artistes ont répondu présents samedi, parmi lesquels Christophe Willem, Tayc, Mustii, Pierre De Maere, Frédéric François, Elsa Esnoult ou encore Salvatore Adamo. En fin de soirée, ce dernier a notamment rendu un émouvant hommage à Arno, décédé d’un cancer du pancréas le 23 avril dernier. Le chanteur a ainsi repris la chanson « Les yeux de ma mère », en duo avec Pascal Obispo. Afin de récolter des dons, plusieurs initiatives ont été organisées depuis plusieurs mois. S’y sont rajoutés des défis à l’occasion de la soirée de clôture, dont notamment la réalisation par Alban et Xavier, binôme liégeois de Lego Masters, d’une fresque géante composée de plusieurs dizaines de milliers de briques qui pouvaient être achetées en ligne. Ils ont été aidés dans leur tâche par Arnaud Delvenne de Top chef et la DJ et animatrice radio Mademoiselle Luna, elle-même atteinte d’un cancer du sein et actuellement en chimiothérapie. La traditionnelle vente aux enchères des Disques d’Or du Télévie a, elle, permis de récolter cette année 538.000 euros. Le record de vente a été enregistré grâce au double disque de platine de Stromae « Multitude », adjugé pour un montant de 160.000 euros. L’opération de solidarité vise à réunir des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie de l’enfant et de l’adulte. L’an dernier, elle avait permis de récolter un peu plus de 10,6 millions d’euros.