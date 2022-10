« Où s’arrêtera cette inquiétante dérive? »: PS et Ecolo fustigent une vidéo du MR « relativisant » le fascisme de Mussolini

Partenaires du MR au gouvernement fédéral, le PS et Ecolo ont dénoncé une vidéo de MRI, la branche européenne et internationale du Mouvement réformateur, qui « relativise » le fascisme de Mussolini.

Dans cette vidéo sur la situation actuelle de l’Italie et de son nouveau gouvernement, l’ancien député fédéral Jean-Jacques Flahaux explique les « apparentements » entre Fratelli d’Italia, parti de la nouvelle Première ministre Giorgia Meloni, et Mussolini, en expliquant pourquoi des Italiens ont pu « en partie être fiers » du dirigeant fasciste.

Ces Italiens, selon l’auteur de la vidéo, « reconnaissent aussi souvent que Mussolini a fait des conneries, s’allier avec Hitler, adopter sur instance de Hitler des lois à propos de la communauté juive et la guerre en Éthiopie, qui a été particulièrement meurtrière et catastrophique (…) mais par ailleurs, il faut aussi savoir que Mussolini a redonné de la fierté à l’Italie, qui était dans une situation économique catastrophique ». « Il y a effectivement toutes les erreurs et les drames qu’il a effectués, mais les Italiens conservent encore pour certains tout un souvenir qui n’est pas si négatif. »

Cette banalisation du fascisme et de Mussolini par @MR_officiel est indigne. Enregistrée dans sa salle de presse. Où s’arrêtera cette inquiétante dérive ? Comme moi, dénoncez ces propos. Banaliser le fascisme, c’est ouvrir la porte à son retour. https://t.co/2ql4Dq0p57 — Paul Magnette (@PaulMagnette) October 29, 2022

Pour le président du PS Paul Magnette, ces propos « banalisent le fascisme et Mussolini ». Il souligne que cette vidéo « indigne » a été enregistrée dans la salle de presse du MR. « Où s’arrêtera cette inquiétante dérive? Banaliser le fascisme, c’est ouvrir la porte à son retour », a tweeté le socialiste.

Pour le député Ecolo Guillaume Defossé, « le MR défend le fascisme de Mussolini ». « Après les republications de l’extrême-droite française, le respect pour Zemmour, les discours délirants sur ce qu’il appelle le ‘wokisme’, ça fait longtemps que les lignes sont dépassées. »

Le chef de groupe MR à la Chambre, Benoît Piedboeuf a critiqué la vidéo d’un « bof bof, Jean-Jacques… »

Dans l’opposition francophone, des voix des Engagés se sont aussi élevées.