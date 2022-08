Non, la Belgique n’adopte pas une seule stratégie de vaccination contre le Covid

Face à une probable reprise de l’épidémie de Covid cet automne, la Conférence interministérielle santé publique (CIM) recommande une deuxième dose de rappel contre le coronavirus, déjà disponible pour les personnes immunodéprimées. Cependant, les Régions ont décidé d’adopter une stratégie de vaccination différente.



Dès la fin août, la Wallonie invitera les personnes de plus de 65 ans, les immunodéprimés, le personnel des maisons de repos et du secteur de la santé à se faire vacciner prioritairement dès début septembre. Dans un second temps, elle convoquera les 50-64 ans. Ensuite, la deuxième dose booster sera accessible aux plus de 18 ans partout en Belgique, mais seules les personnes qui résident en Région flamande recevront une invitation.

La Région bruxelloise précisera les modalités de la campagne automnale le 26 août, mais il paraît déjà certain que les moins de 50 ans ne recevront pas d’invitation.

«La Flandre a décidé d’aller plus loin que les recommandations du Risk Management Group et du Conseil supérieur de la santé, qui préconisent une deuxième dose booster aux personnes fragilisées et à risque», indique Vinciane Charlier, porte-parole du SPF Santé, qui souligne aussi que les modalités de la stratégie de vaccination relèvent de la compétence des Régions.