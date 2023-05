Manifestation nationale lundi: des perturbations à prévoir dans les transports

Le front commun syndical manifeste ce lundi 22 mai pour défendre le droit de grève et lutter contre le dumping social. D’importants embarras de circulation sont à prévoir dans la capitale. Les transports en commun seront également perturbés.

Le front commun syndical manifeste à Bruxelles, ce lundi 22 mai, contre le dumping social et les « attaques sévères » portées au droit de grève.

La FGTB, la CSC et la CGSLB ont donné rendez-vous à leurs affiliés à partir de 10h, à la Gare du Nord. Le cortège s’élancera à 11h et passera par les boulevards du Jardin Botanique, Pachéco et de l’Impératrice, avant de bifurquer par le Mont des Arts, le Coudenberg et la rue de la Régence. Les manifestants feront exceptionnellement un détour par la place Poelaert, où des travailleurs de Delhaize mèneront une action symbolique devant le Palais de Justice.

Le cortège poursuivra son chemin par la place Louise, le boulevard de Waterloo et, enfin, la rue d’Angleterre, jusqu’à la gare du Midi. La circulation sera par conséquent sérieusement perturbée sur ces axes et dans tout le centre de Bruxelles.

Des transports au ralenti

Les transports en commun, eux aussi, seront largement impactés.

A Bruxelles, la Stib s’attend à de fortes perturbations sur son réseau tout au long de la journée. L’offre sera limitée durant 24 heures en raison de la grève des membres du personnel. Certaines lignes de métro, bus et tram seront également affectées par le cortège de manifestants. La STIB conseille à ses voyageurs de trouver, dans la mesure du possible, des solutions alternatives pour leurs déplacements. La STIB fournira des informations en temps réel via les réseaux sociaux et sur les écrans aux arrêts et stations.

Des perturbations sont également à craindre sur le réseau du Tec. Un préavis de grève a en effet été déposé par les organisations syndicales, couvrant les chauffeurs qui désirent participer à l’action. Des informations sur les perturbations concrètes, province par province, seront régulièrement mises à jour sur le site du TEC et sur ses réseaux sociaux durant toute la journée.

Du côté de De Lijn, environ 55 % des lignes seront maintenues. Les voyageurs qui souhaitent emprunter le réseau De Lijn sont invités à vérifier si leur trajet sera effectué, via le site web ou le planificateur d’itinéraire de De Lijn. Les trajets qui ne sont pas effectués ne seront pas affichés.

Enfin, les trains devraient rouler normalement du côté de la SNCB. Aucun préavis de grève n’a été déposé sur le rail pour ce lundi 22 mai. Cependant, des perturbations sont possibles en raison de l’affluence attendue dans les trains, met en garde la société de trains.