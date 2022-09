Liege Airport obtient son permis d’exploitation: voici les nouvelles conditions pour l’aéroport

Liege Airport a obtenu son permis d’exploitation pour les 20 prochaines années, conditionné, toutefois, à la limitation à 50.000 mouvements d’avions par an et à une réduction drastique des vols de nuit, rapporte jeudi SudPresse.

Le permis a été délivré le 26 août dernier par les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne. Il prévoit notamment la limitation des mouvements d’avions à 50.000 par an alors que l’aéroport régional tablait sur 70.000 mouvements d’ici les 20 prochaines années.

Le document impose également une réduction des nuisances sonores nocturnes, réclamée de longue date par les riverains. « Pour faire simple, les autorités de Liege Airport vont devoir, durant toute l’année 2023, mesurer le bruit généré par ces vols nocturnes. Une fois cette mesure de référence effectuée, il y aura l’obligation de la réduire de 5% par an durant 10 ans (2024-2033), puis de 3 % par an sur la période 2033-2042″, écrit SudPresse.

Selon le quotidien, un conseil d’administration de Liege Airport – qui officiellement « prend acte de la décision » – se tiendra ce vendredi pour analyser le permis. En cas de recours, le dossier se retrouvera sur la table du gouvernement wallon, et notamment des ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Willy Borsus et Céline Tellier qui devront trancher.