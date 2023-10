L’ex-présidente de l’Open Vld Gwendolyn Rutten quitte la politique nationale, a-t-elle indiqué sur Facebook, peu après l’annonce de la désignation de Paul Van Tigchelt au poste de ministre de la Justice en remplacement de Vincent Van Quickenborne.

Mme Rutten a ouvertement évoqué un « traitement irrespectueux » de la part de la direction du parti libéral flamand à son égard pour justifier sa décision. « Ces derniers jours, il est apparu clairement que la direction actuelle du parti ne voyait plus de rôle significatif pour moi. Qu’il en soit ainsi, c’est le destin de tout politicien. La manière irrespectueuse dont cela s’est produit a contribué à ma décision », a-t-elle écrit sur son poste Facebook.

« Aujourd’hui, mon rôle politique national prend fin. Après 25 ans de participation active à l’Open Vld et 13 ans après ma première élection en tant que membre du parlement, il est temps de satisfaire mon désir de contribuer à façonner la société d’une manière différente. Je ne me présenterai plus aux élections législatives flamandes ou fédérales et je soutiendrai les autres libéraux dans la poursuite de ce beau mandat », a-t-elle déclaré.

Mme Rutten a également annoncé qu’elle resterait bourgmestre d’Aarschot où elle espère continuer à bénéficier de la confiance des habitants. Cela semble indiquer qu’elle a l’ambition de briguer à nouveau l’écharpe maïorale dans la cité brabançonne d’ici la fin de l’année prochaine.

Au cours des dernières semaines, Mme Rutten avait déclaré qu’elle souhaitait laisser la place à de jeunes candidats et qu’elle ne visait pas la position de tête de liste aux élections fédérales ou flamandes de juin prochain. Entre-temps, son nom est apparu sur les listes de candidats à la succession de Vincent Van Quickenborne.

« J’aime trop la démocratie et la société pour me laisser entraîner cyniquement dans un jeu qui n’est pas le mien. C’était bien, mais maintenant je tourne la page« , a-t-elle ajouté, souhaitant beaucoup de succès à Paul Van Tigchelt dans ses nouvelles fonctions.

Mme Rutten a commencé sa carrière chez les libéraux flamands en tant qu’assistante du président de l’époque, Karel De Gucht. Elle a ensuite travaillé dans les institutions européennes, puis dans différents cabinets libéraux. Elle avait échoué dans une première tentative d’accession à la présidence du parti en 2009. Trois ans plus tard, elle y avait succédé à Alexander De Croo. Elle avait prolongé son mandat en 2016, mais n’avait pas participé aux élections présidentielles de 2020.

Entre-temps, Mme Rutten a été élue successivement à la Chambre des représentants et au Parlement flamand, où elle siège encore aujourd’hui. En 2019, elle a prêté serment en tant que première femme bourgmestre d’Aarschot.