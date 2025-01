Les séismes ont été plus nombreux en Belgique et dans ses alentours en 2024

42 séismes naturels ont été enregistrés en Belgique, en 2024. En étendant la zone d’observation à une partie de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg, ce nombre grimpe même à 141. Soit plus qu’en 2023.

La section de séismologie de l’Observatoire royal de Belgique (ORB) a enregistré l’an dernier 141 séismes naturels en Belgique et aux alentours. Il s’agit d’une hausse de 21 événements par rapport à 2023, note l’ORB. Aucun de ces séismes n’a toutefois dépassé une magnitude de 1,8 sur l’échelle de Richter, soit un tremblement de terre qui n’est même pas ressenti par la population.

Si 42 séismes naturels se sont produits en Belgique en 2024, ce nombre est plus que triplé en comptabilisant les séismes enregistrés dans la zone observée par l’ORB, comprise entre 1° et 8° de longitude et 49° et 52° de latitude. Cela correspond à une partie du nord de la France, à une partie de l’ouest de l’Allemagne, au sud des Pays-Bas, ainsi qu’à l’ensemble du Luxembourg et de la Belgique. L’ORB enregistre dans cette zone l’ensemble des séismes naturels dont la magnitude locale est supérieure à 1,0.

Toujours en 2024, l’ORB a également mesuré 304 explosions de carrière et 10 explosions au large liées à des destructions contrôlées de bombes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale par les armées belge, néerlandaise ou française. Quatre événements sismiques liés à des festivals de musique ont par ailleurs été observés par les scientifiques durant cette même période.