Les plaintes pleuvent sur les compagnies aériennes

Le printemps et l’été chaotiques dans le secteur du transport aérien ont entraîné des milliers de voyageurs à se tourner vers des sociétés qui les aident à obtenir une indemnisation. Plusieurs associations d’aide aux voyageurs font état de l’explosion des plaintes contre les transporteurs aériens dans les colonnes de L’Echo et De Tijd mercredi.

« En juin, nous avons constaté un triplement du nombre de plaintes par rapport au mois de mai. En juillet, il est même question d’une multiplication par quatre« , explique, sans donner de chiffres précis, Claudia Brosche, experte juridique chez Flightrights, la plus grande association de défense des droits des voyageurs en Europe.

Une autre société active dans le même service, Yource, est plus prolixe à ce sujet. L’entreprise fondée par Tom Van Bokhoven a traité plus de 70.000 plaintes, dont 7.800 dans notre royaume. « C’est trois fois plus qu’en 2019, avant la pandémie. De plus, nous devons refuser de traiter des dizaines de milliers de demandes supplémentaires par mois », explique le CEO.

« Tout le monde se montre du doigt, mais c’est souvent la compagnie aérienne la responsable« , poursuit M. Van Bokhoven. Dans un premier temps, les requérants tentent de trouver un accord avec les compagnies aériennes. Si cela échoue, ils vont au tribunal. Yource a 4.500 citations à comparaître de compagnies aériennes de toute l’Europe.