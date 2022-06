Les dix noms de famille les plus courants en Belgique

Le top 10 flamand des noms de famille est presque identique au top 10 belge. En Wallonie il n’en va pas de même. Alors qu’à Bruxelles, on trouve dans le top trois deux noms de famille issus de l’Ouest africain.

Peeters, Janssens et Maes sont les noms de famille les plus courants en Belgique. Et cela depuis des années déjà, selon les données publiées annuellement par Statbel. Si le top dix belge varie peu de celui de la Flandre, il n’en va pas de même pour les autres régions. En Wallonie ce sont les Dubois, Lambert et Martin qui dominent le classement (qui reste stable, également).

À Bruxelles, le classement a changé depuis dix ans. Diallo, Bah et Barry sont les plus donnés. Janssens était auparavant présent dans le top 3. Les deux premiers noms sont originaires de l’Afrique de l’Ouest. Dans ces régions, il n’existe que peu de noms de famille différents ce qui explique qu’un même nom revient très souvent dans une communauté pourtant relativement réduite dans la capitale. Le même phénomène s’observe avec le nom Nguyen parmi les Vietnamiens.

Les noms de famille en Belgique

En Wallonie

A Bruxelles

En Flandre

Stabel publie également, chaque année, la liste des prénoms les plus donnés en Belgique. Une question qui est loin d'être anecdotique: ces prénoms, peut-être encore davantage que les noms de famille, sont les témoins de différentes évolutions sociétales. Diminution de la prégnance du religieux dans les choix personnels, reflet de l'immigration, individualisation des parents... Retrouvez ici notre analyse sur les prénoms les plus courants en Belgique.